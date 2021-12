Les fêtes de fin d’année prennent souvent l’allure d’un véritable marathon. Pour les coureurs également. Avec la multiplication des réveillons, il faut pouvoir tenir sur la durée. Certains coureurs actifs tout au long de l’année profite de cette période pour réaliser une coupure complète, histoire de faire place à la régénération. Si cela n’est pas planifié dans un entraînement correctement calibré, il n’y a aucune raison de délaisser le sport et la course à pied durant cette période bien chargée.

Trois clés sont indispensables pour réussir à traverser les fêtes pour un coureur: adapter sa pratique à ses éventuels excès, surveiller particulièrement son hydratation et être encore plus attentifs aux signaux envoyés par son corps. On vous explique.

(...)