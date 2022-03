Si la course à pied ne s’arrête désormais plus jamais, le retour du printemps marque le réel envoi de la saison des courses sur route. Des organisations de masse dans les grandes villes en passant par le charme des courses plus locales au caractère marqué, nous avons relevé les dix épreuves à faire, à nos yeux, au moment de poser son choix parmi les centaines de rendez-vous au menu du calendrier 2022.

1. Semi-marathon de Nivelles

En Brabant wallon, au fil des ans, l’événement running le plus populaire est sans conteste le semi-marathon de Nivelles. Avec un départ et une arrivée au pied de la collégiale Sainte-Gertrude, le tracé qui fait la part belle aux villages de l’entité est pourtant loin d’être un long fleuve tranquille. Mais le dénivelé qui se ressent dans les mollets est compensé par une ambiance festive avec des orchestres disséminés sur le parcours, pour donner le tempo aux plus vaillants, ou relancer les plus fatigués. Une organisation bien rodée depuis l’accueil jusqu’à la remise des prix en passant par les ravitaillements. Après deux années de pause, l’épreuve fera son retour dans le calendrier pour un rendez-vous à cocher en rouge dans l’agenda des runners.

Date ? 18 septembre

? 18 septembre Distance ? 5, 12 et 21,1 km

2. Jogging de Verviers

Connu et reconnu pour son ambiance folklorique et ses milliers de spectateurs massés tout au long du parcours, le Jogging de Verviers est le plus grand rassemblement sportif de l’arrondissement, mi-juin. Considéré comme davantage qu’une course à pied et surtout vu comme une grande fête dans la ville, ce rendez-vous estival rassemble près de 3000 participants sur son parcours de 13 km. Au départ du stade de Bielmont, le tracé emprunte routes asphaltées mais aussi de nombreux chemins boisés dont la mythique côte de Pied Vache pour faire souffrir les mollets à mi-parcours. Bien plus qu’un rendez-vous running, le Jogging de Verviers séduit par son côté populaire qui fait recette depuis plusieurs décennies et est ancré comme véritable tradition dans la région.

Date ? 19 juin

? 19 juin Distances ? 5 et 13 km.

© LPR

3. 4 Cîmes du Pays de Herve

Créées par un groupe de coureurs amoureux de leur région, les 4 Cîmes (33 km) du Pays de Herve allient parcours exigeant, découverte de paysages du Plateau, dépassement de soi… et convivialité. Rare course entièrement gratuite (en cas de pré-inscription), elle séduit aussi par son repas (offert !) d’après-course fait de produits locaux aux arômes bien connus. Pour les moins téméraires n’osant pas s’aventurer sur le vallonné tracé des 4 Cîmes, les 2 Cîmes (16 km) représentent une alternative plus abordable comprenant la première et la dernière des quatre cîmes dont le “mur de Bouxhmont” pour rallier l’arrivée, au sommet.

Date ? 12 novembre

? 12 novembre Distances ? 6, 16 et 33 km

© Tonneau



4. 20 Km de Bruxelles

C’est la grand-messe du running en Belgique, qui draine chaque année plus de 30000 personnes venues des quatre coins du pays. Qu’on apprécie ou pas le parcours à travers la capitale, les 20 Km s’imposent comme un incontournable du calendrier belge. L’événement se veut surtout être une course pour tous, peu importe le niveau. Ici, on court souvent en équipe et/ou pour une bonne cause. Et on y trouve un engouement sur les bords du tracé à travers la capitale comme on n’en voit nulle part ailleurs dans le pays. À courir, si pas chaque année, au moins une fois dans sa vie.

Date ? 29 mai

? 29 mai Distance ? 20 km

© Ennio Cameriere



5. Corrida du Beaujolais Nouveau

Capitale de la Famenne, Marche est aussi chaque année, le temps d’un long week-end de novembre, la capitale du vin, avec sa célèbre Foire des vignerons. La Trail Attitude Famennoise, le club de course à pied local, a trouvé la formule magique pour marquer le coup. Le Beaujolais Nouveau arrivant chaque année le 3e vendredi du mois, le TAF organise le même jour une corrida du même nom. Et quoi de plus normal que de récompenser chaque participant, non pas d’une médaille, mais d’un verre de rouge. D’une bouteille même, que les Tafiens ont remplie au préalable du précieux pinard acheminé du Beaujolais, et étiquetée aux couleurs d’un symbole de Marche. Quand on sait que les très nombreux participants trinqueront cette année au 10e cru de la Corrida du Beaujolais Nouveau, on se dit que ce serait dommage de ne pas réserver son flacon anniversaire.

Date ? 18 novembre 2022

? 18 novembre 2022 Distances ? 5 et 10 km





6. Le Jogging de la Principauté de Chimay

Le jogging de la Principauté de Chimay est assurément l’une des courses les plus originales et appréciées des runners du Challenge Delhalle. Au départ du collège Saint-Joseph, ils arpentent les plus belles rues chimaciennes. Ce sont principalement le passage dans le jardin d’un restaurant et la traversée du Café des Touristes (avec possibilité d’y prendre un petit remontant) qui ont fait la renommée de la course du Jogging Athlétique Club de l’Oise (JACO). Mais les runners passent aussi par d’autres endroits pittoresques, comme la cour du château, le parc du Prince, l’Aquascope de Virelles ainsi que dans les bois et forêts de Chimay. Pour se rafraîchir durant la course, des ravitaillements à la trappiste sont installés sur le parcours… Depuis son intégration dans le Delhalle en 2014, le jogging attire près de 1000 participants. Pour sa 25e édition, il rejoint le restigieux challenge de la Convivialité au même titre que le marathon du Médoc, du Beaujolais, du cassoulet, etc.

Date ? Samedi 9 avril

? Samedi 9 avril Distances ? 13,4 et 4,8 km





7. Le Marathon de Namur

Après deux éditions réelles et deux éditions virtuelles, le marathon de Namur vivra sa 5e édition en avril prochain. Cette année rime avec bouleversement des parcours, et notamment des lieux de départ et d’arrivée. Terminés les départs et arrivées à Jambes. Objectif d’une saison pour les plus avisés ou défi d’une vie pour d’autres, l’épreuve se déroule cette fois en ligne. Après un trajet en bus pour rallier les sites de départs, les marathoniens s’élanceront de Dave, alors que le semi partira de Profondeville. Tous termineront sur la place d’Armes, au cœur de Namur.

Date ? 24 avril 2022

? 24 avril 2022 Distances? 21,1 et 42,195 km

© Belga

8. La Descente de la Lesse

Après l’édition du 40e anniversaire en 2021, la Descente de la Lesse chère au club d’athlétisme cinacien de l’Arch fera son retour le 28 août prochain. Et on ne parle pas de kayak, n’en déplaise à Sophie Wilmès, mais bien de course à pied, ou plutôt de course nature ici. Manche du Challenge Delhalle, la “Lesse” fait partie de celles qu’on marque d’une croix au calendrier. De plus, on y revient d’année en année pour améliorer son chrono, sur un parcours qui n’a pas évolué, ou presque. Sa particularité ? Une course en ligne, qui démarre d’Houyet pour la Top’Lesse, longue de 20,750 km, ou de Gendron pour la Lesse Douce et ses 12 kilomètres, et qui s’achève en plein centre de Dinant, à hauteur du casino. Le palmarès de l’épreuve est impressionnant et diversifié, bien que Michaël Brandenbourg et Sabine Froment soient les détenteurs du plus grand nombre de victoires (7 et 4).

Date ? 28 août 2022

? 28 août 2022 Distances ? 20,75 et 12 km

© Malherbe



9. Les Crêtes du Tournaisis

Impossible de passer à côté de l’Acrho ! Mais il est tout aussi impossible de choisir parmi l’un des 39 rendez-vous proposés du challenge des courses sur routes du Hainaut occidental. Sacrilège que nous pardonnera, on l’espère, son président Jean-Luc Debaisieux… Allez, s’il faut en choisir un, on s’arrête volontiers à Thimougies, un des plus beaux villages de Wallonie. Sur leur butte, le village tournaisien et son moulin fraîchement reconstruit dominent la campagne avoisinante. À la mi-juin, on s’y retrouve pour la fête annuelle avec, du samedi, les Crêtes du Tournaisis, cette course dont les routes empruntées ressemblent à un interminable toboggan. Rien n’est plat, tout est bosselé, ça monte, ça descend, à donner le mal de mer aux moins aguerris. Mais comme on est sur terre et que le paysage vaut le détour, vous prenez un plaisir fou sur une boucle d’un peu moins de 15 bornes vous amenant sur la jolie placette en vieux pavés où vous attend, une fois le souffle repris, le marché des artisans locaux. Ça ne se refuse pas !

Date ? 18 juin

? 18 juin Distance ? 14,600 km

10. Les Forges de la Forêt d'Anlier

Depuis sa création en 1998, le bébé de José Diswiscourt et du Habay Runners Club a toujours été au calendrier du Challenge Delhalle. Et a grandi pour vite en devenir un incontournable. Tous les ingrédients sont réunis, à un point tel qu’on y revient souvent. Les Forges (20 km) et les Mini Forges (7 km), ce sont non seulement 2 magnifiques parcours (presque) 100 % nature. Mais aussi une java aussi longue que ceux-ci, avec de nombreux groupes musicaux pour rythmer les foulées et, à la carte des 6 ravitaillements, des bières régionales. Sans parler d’un after que l’on ne vous raconte même pas.

Date ? 18 juin 2022

? 18 juin 2022 Distances ? 7 et 20 km