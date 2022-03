1. La Bouillonnnante

S’il y a bien un choix qui s’est imposé à nous, c’est celui de la Bouillonnante. Il y a là le combo parfait pour un trail : une belle région, un beau parcours et un bel after. Vient alors, importante à nos yeux, la tradition. La “Bouille” est née en 2006. Pas la plus ancienne des épreuves de trail en Belgique, mais tout de même bien en haut de la pyramide des âges. Lors de nos six participations, nous y avons connu la sauvagerie de la Semois et de ses pentes sous le soleil, sous la pluie, sous le gris, sous le bleu. Nous avons eu chaud, nous avons eu froid. Mais chaque fois, après avoir appuyé sur le bouton stop de la montre après l’ultime tape-cul vers le château, ce fut un vrai bonheur de partager une mousse en écoutant les récits de journée des amis. Pour nous, la Bouillonnante, c’est un peu le GP de Francorchamps pour les pilotes de F1 ou Liège-Bastogne-Liège pour les cyclistes : un monument qu’il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie de traileur.

Date ? 22 avril 2022

Distances ? 14, 29, 50 et 74 km

© DR

2. L'Ohm Trail

Les organisateurs de l’Ohm Trail ont baptisé leur rendez-vous “La course la plus dure de Belgique”. Depuis, d’autres sont venus dans le créneau.

On est là du côté de Remouchamps, avec la Vallée de l’Amblève et ses cailloux. Mais surtout ses pentes et ses petits ruisseaux, dont le Ninglinspo, partie du parcours où vous avez vraiment l’impression d’être ailleurs. Nous aimons cette course pour ses parcours incroyables, parce qu’elle a une âme, qu’elle a été conçue initialement pour récolter des fonds pour 2 gars partant faire la fameuse Yucon Classic. Et aussi, peut-être surtout, parce qu’à la fin, quand les pulses sont descendues, que tout le monde est rassemblé au soleil sur la grande pelouse d’arrivée près de l’Amblève, on est bien.

Date ? 4 juin 2022

Distances ? 10, 24, 35, 55 et 80 km

© DR

3. L’UTDS et le GTLC

Nous n’avons pas voulu départager l’Ultra trail des sources et le Grand Trail des Lacs et châteaux. Il y aurait eu comme un doublon tant les lignes de force de ces deux courses sont communes, avec un 160 km et l’Ardenne au menu. Nous avons couru le premier et couvert journalistiquement le deuxième. C’est avec des courses aussi longues, traversant plein de communes, que vous vous rendez compte que notre pays est beau et qu’un ultra-traileur peut trouver son bonheur à l’intérieur de nos frontières. En plus, il bénéficiera souvent de l’appui de sa famille et de ses amis, ce qui n’est pas toujours évident lorsque l’on part dans les Alpes par exemple. L’organisation ? Des pros des deux côtés… Différence (de taille) : pour l’UTDS, il s’agit d’un parcours balisé permanent. Cela permet une bonne préparation, mais cela enlève (un peu) de l’effet de surprise.

GTLC

Dates ? les 21 et 22 mai 2022

Distances ? 1, 2, 16, 20, 42, 85, 160 km

UTDS

Date ? le 15 août 2022

Distances ? 4 x 40, 80 et 160 km

© Geoffrey Meuli

4. Le Festival Semois

En 2011, Herbeumont accueillait la première station de trail en Belgique. C’était bien vu. L’endroit se prête magnifiquement à l’accueil de différentes traces pour la pratique de ce sport. Ceci explique en grande partie le succès du Festival Trail Semois qui vivra cette année sa 14e édition. Intéressant : pour leurs courses, les organisateurs ont l’autorisation de passage dans certains lieux privés. Cela permet aux locaux de courir dans des lieux qui ne leur sont pas connus et aux autres d’avoir encore plus de dépaysement. Le cochon rôti, la bière (Orval, entre autres…) et l’ombre du château par lequel passent les coureurs à la fin assurent une fin de journée bien festive.

Date ? 2 juillet 2022

Distances ? 8500 m, 17500 m, 32 et 55 km

5. Le Trail des Rois Barges

Le Trail des Rois barges est le seul trail nocturne dans notre sélection. Mais quel trail ! Ici à Havelange, sur les dessus d’Aywaille, on rame vraiment, mais la récompense est énorme. Il fait froid, c’est hyper-technique et le rapport km/D + est bien généreux, avec 20 bornes pour 950 mètres de dénivelé. Dans la lignée des regrettées Lucioles soironnaises, voire des Pierres du Diable à la Baraque Fraiture pour ce qui est de la météo, l’after est juste dingue. Chaque année, grâce aux endorphines, aux organisateurs aux petits soins et à un DJ au top, la soirée qui suit la douche prise dans le froid réchauffe à fond, et jusqu’aux petites heures, les participants. À essayer, ici aussi, au moins une fois.

Date ? Mi-janvier 2023

Distances ? 8 et 20 km

© Verschueren

6. Le Trail du Jambon

Nicola Bucci, double champion de Belgique, a un jour qualifié le trail du Jambon de “truc de malade”. L’image est sans doute justifiée. 29 kilomètres avec 1700 mètres de D + en 2021, un des ratios les plus fous en Belgique. Des passages sécurisés par des cordes, deux traversées de la Semois avec l’eau froide qui arrivait jusqu’au nombril, des pentes sèches quasi impossibles à courir jusqu’au bout… Bref, on ne vient pas à Membre-sur-Semois pour acheter du terrain. On vient pour souffrir. Mais c’est beau. Et cette possibilité de dormir sous tente dans la prairie au bord de l’eau, en groupe de coureurs ou en famille, c’est top. Un vrai retour aux sources.

Date ? 14 mai 2022

Distances ? 15, 24 et 40 km

7. Trail La THArée

Comme pour le Hérou, le Parc Naturel des Deux Ourthes est mis en valeur lors du Trail la Tharée. Un départ à Rettigny, petit village typiquement ardennais. Nous sommes à la mi-mars. Il peut faire encore bien frisquet, surtout au moment des traversées de rivières… Les gens de l’organisation connaissent leur affaire et sont imaginatifs. En 2019, lorsque nous y avions participé pour la première fois, vous versiez ce que vous vouliez pour obtenir votre inscription. En 2021 et cette année encore, ils ont proposé le concept étonnant du “stop ou encore”. Avec un parcours qui, dans sa forme maximale, mesure une cinquantaine de kilomètres. Tout du long, il y a 5 bifurcations où vous devrez choisir entre rentrer au bercail (le “stop”) ou continuer l’aventure (le “encore”). Pour pimenter le défi, on ne connaît pas au départ les différentes distances proposées. Les parcours sont considérés comme exigeants et techniques. Et pour vous récompenser, il y a de la Tharée à l’arrivée, soit une bière de terroir au goût subtil de sapin.

Date ? mars 2023

Distance ? De 14 à 50 km (6 distances)

© Gueuning

8. Trail du Hérou

Le Trail du Hérou propose une balade dans le Parc régional des deux Ourthes. Un terrain de jeu magnifique, notamment aux abords du Lac de Nisramont. À la tête de cette épreuve, des gens qui aiment et connaissent leur coin. C’est une des bases pour construire un beau trail. L’amour et la connaissance du milieu. Donc, à faire les yeux fermés si vous voulez de la belle course, du casse-pattes, de la traversée de rivière, de “l’escalade” (le Rocher du Hérou, par son petit chemin de traverse et ses chaînes). Nous avons eu la chance d’y faire une année le 80 km, retenu à l’époque comme le championnat de Belgique d’ultra. Les jambes s’en souviennent encore, tant la succession de montées et de descentes est un beau casse fibres. Plus important : nos yeux et notre cœur aussi s’en souviennent.

Date ? 10 septembre 2022

Distances ? 7, 16, 25 et 43 km

© Gueuning

9. Trail des Hautes Fagnes

Voici une épreuve qui existe depuis 2005 et qui a su garder un bel esprit familial, convivial et de découverte. Avec plein d’atouts à mettre en avant, le principal étant clairement ses parcours. Nous sommes ici sur les hauteurs de Malmedy, sur le plateau des Hautes-Fagnes. Des clabotis, de la pente, de très beaux paysages ou encore le château de Reinhardstein. Ce n’est pas pour rien que ce trail a servi plusieurs fois de cadre aux championnats de Belgique. Au-delà, il y a le côté “bonne franquette” qui attire, avec des prix d’inscription peu élevés, de longues tables dressées dehors pour l’after, l’odeur des saucisses grillées. Tout cela sous l’égide d’une organisation impeccable, sans faille.

Date ? 24 septembre 2023

Distances ? 13, 22 et 38 km





10. La Bouquetin

La Bouquetin se déroule du côté de Hamoir, à chaque début du mois de février. L’intérêt de cette course réside dans le fait qu’elle se fait par équipe de trois. Du coup, sur la gestion individuelle vient se greffer celle de groupe. Comment ne pas mettre dans le rouge un coéquipier ? Comment bénéficier des points forts des uns et des autres plutôt que d’être minés par leurs points faibles ? La démarche est vraiment différente d’une course individuelle. Au-delà de ça, l’organisateur Jacques Bailly a fait de sa course une épopée. Son parcours est castard (pas mal de cordes sont ajoutées pour aider, voire sécuriser) et la météo facilite rarement les choses, avec de la boue, voire de la neige. Un très bon moment de sport qui, ici aussi, est souvent bien prolongé par l’after…

Date ? Début février 2023

Distance ? 20 km