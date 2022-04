La pratique du trail nous renvoie l’image de décors montagneux que la Belgique ne possède pas. Pourtant, la discipline n’a jamais autant attiré chez nous alors que les épreuves se multiplient aux quatre coins du pays chaque semaine. Près de deux tiers des pratiquants, selon une enquête réalisée par Belgium Running au début de l’année, indiquent par exemple préférer courir sur un relief vallonné.

Au détour d’un passage en Belgique pour une conférence dans l’un des magasins Trakks, Adrien Seguret, qui a pris depuis peu le poste d’entraîneur de l’équipe de France de trail running, en a profité pour nous confirmer que, oui, il était possible de préparer un "objectif montagneux" quand on habite en Belgique. Un discours rassurant de la part de celui qui vit dans la région d’Annecy; mais qui implique néanmoins de pouvoir adapter son entraînement en fonction de son terrain de jeu disponible et de son objectif.



(...)