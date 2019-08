Qui d’autre que lui ? Pour la septième fois, Michaël Brandenbourg a épinglé à son palmarès le Descente de la Lesse, organisé par son club, l’ARCH.

Ce dernier a rallié Dinant et bouclé les 20,75 km en 1 h 12’ 32’, et a devance Julien Dethier, le leader du Challenge Delhalle pour lequel comptait la course, de 22 secondes. Lucas Da Silva complète le podium.

Dans les rangs féminins, Sabine Froment s’est montrée la plus rapide, en 1 h 30’ 33’’. Et de loin, puisqu’elle a laissé Sandra Haulait, 2e, à 3 minutes, et Nicole Desille, 3e, à 6 minutes.

Arthur Grandjean et Catherine Craps ont remporté le 12 km. Au total, ce sont pas loin de 1300 qui ont descendu la Top Lesse (20,75 km) et la Mini Lesse (12 km).

Revivez le live de la Descente de la Lesse

>>> Toutes nos photos de la Descente de la Lesse sur la page Belgium Running

>>> Tous les classements sur chronorace