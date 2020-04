Un pic de forme sans compétition Justin Mahieu, à l’instar de Pierre Denays ou Amaury Paquet, était au meilleur de sa forme en vue de la saison 2020 sur route. Trois élites qui ne pourront exprimer leur potentiel.

L’année 2020 devait être la leur. Celle où les chronos allaient s’affoler. Mais, à l’instar de milliers de coureurs à travers le pays qui s’étaient préparés tout au long de l’hiver pour mener à bien un objectif personnel, le printemps ne permettra pas à Justin Mahieu, Pierre Denays ou Amaury Paquet d’exprimer ce qu’ils avaient sous les godasses. Tous trois figurent parmi l’élite de la course sur route en Belgique. Et tous trois avaient démontré en ce début d’année qu’il faudrait compter avec eux.

Le Gaumais Justin Mahieu, troisième des 20 Km de Bruxelles 2019 en 1 h 02.42, avait amélioré son meilleur chrono sur semi-marathon à La Haye début mars (1 h 04.43) et se positionnait, après son 2 h 14.43 en 2019 à Berlin, comme potentiel 3e Belge sur marathon derrière Bashir Abdi et Koen Naert. Le Tournaisien Pierre Denays avait, lui, signé un éblouissant 1 h 03.51 pour son premier vrai semi-marathon de haut niveau, à Barcelone en février dernier, là où l’athlète de Charneux Amaury Paquet est allé chercher, en 1 h 02.59, un ticket pour les championnats d’Europe d’athlétisme de Paris, actuellement toujours maintenus à la fin du mois d’août.

Le pic de forme pointait le bout de son nez pour le trio, qui ne peut aujourd’hui profiter du travail et des sacrifices fournis. Et qui n’a pas, non plus, la garantie d’un jour retrouver un tel état de forme. Entre espoir et frustration, chacun d’entre eux a accepté de témoigner de sa réalité face à une situation où, tous le reconnaissent, le sport et la performance passent désormais largement au second plan.

Justin Mahieu, à 34 ans, vous étiez dans la forme de votre vie avant la crise du Covid-19 et l’arrêt de toutes les compétitions. Comment vivez-vous la situation ?