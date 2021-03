“Le protocole des activités de plein air qui entrera en vigueur le 1er avril, si rien ne change, autorise des départs par vague de 60 coureurs”, rappelle Geoffrey Lallemand, organisateur. “Pour mettre toutes les chances de notre côté, en respectant au mieux les règles sanitaires, on a décidé de limiter le nombre de dossards à 100 par distance.”



Quatre distances étant au programme, ce sont donc 400 places qui sont disponibles. Ou étaient, car ce samedi matin, quelques heures à peine après le lancement des inscriptions, une bonne cinquantaine était déjà épinglée.”

Sur 42 km, une distance qui sera proposée pour la premières fois, en plus des 15, 27 et 42 km. Autre nouveauté, pour la première fois, La Roche à Minguet vivra de jour, après 6 éditions nocturnes.

On se souviendra qu’en février 2020, si l'on excepte l'une ou l'autre courses entre les deux vagues, comme l'Infinity Trail, le trail de Porcheresse était le dernier en province du Luxembourg sur lequel les amateurs de pur trail avaient pu se faire plaisir. La Roche à Minguet aurait-il un petit bon dieu sur la tête, et sera-t-il le premier, dans le Luxembourg toujours, d'une nouvelle ère ? Tous prient évidemment en ce sens.

Renseignement et inscrtiptions: https://ultratiming.ledossard.com