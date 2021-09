Samedi, lors du 29 kilomètres de la Bouillonnante, l’ex-champion de Belgique de trail (31 ans) a été victime d’une grosse chute alors qu’il était en tête et qu’il restait deux kilomètres à courir. Dont coût : rupture du tendon rotulien droit et une impressionnante plaie ayant nécessité la pose de quelque 40 agrafes.

"Je m’étais engagé sur la nouvelle passerelle sur la Semois lorsqu’un signaleur m’a rappelé pour me dire que le parcours passait par un dernier passage dans un gué", nous explique-t-il. "A peine étais-je dans la rivière que je suis tombé sur une grosse pierre coupante. Des spectateurs m’ont secouru et j’ai très vite été conduit à l’hôpital. J’y ai été pour la première fois de ma vie opéré. Deux heures et demi sur la table d’opération vu qu’il fallait impérativement bien nettoyer la plaie..."

L’indisponibilité qui va suivre n’est pas encore été connue précisément par Bucci, mais il en a clairement minimum pour 5 à 6 mois avant de pouvoir reprendre des entraînements normaux. D’autant plus dommage qu’il avait pris récemment contact avec le Français Julien Rancon pour faire ses plans et donner une nouvelle impulsion à sa carrière sportive...