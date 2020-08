En 2019, Salomon sortrait déjà la 5e version de Speedcross, l’un de ses modèles phare au look et aux performances améliorés. Pour cet hiver, les concepteurs de chaussures de trail running de la marque agrandissent la famille Cross avec trois nouveaux modèles : la Wildcross, l’Alphacross GTX et la Supercross Blast GTX.

Petit tour d’horizon communiqué par Salomon en vue de la saison automne/hiver à venir.





La Wildcross

© Salomon

Salomon a ici associé les dernières innovations en termes de matières et de technologies pour créer une chaussure de trail running adaptée aux conditions les plus exigeantes. Pensée pour les coureurs un peu rebelles, la Wildcross garde le rythme sans problème sur les sentiers les plus boueux. La semelle en gomme Contagrip aux crampons multidirectionnels offre une meilleure accroche dans la boue. Salomon a également ajouté plus d’espace pour les orteils ainsi que des ailettes SensiFitTM et du mesh TPU déperlant pour assurer un confort et un maintien du pied irréprochables. Le drop et la hauteur de profil ont été optimisés pour maintenir le pied au plus près du sol. Avec une meilleure adhérence et un excellent maintien du pied, vous pouvez vous concentrer sur votre vitesse et foncer en toute confiance.



Prix indicatif : 130€.





La Supercross Blast GTX

© Salomon



Cette nouvellechaussure de trail running imperméable procure l’adhérence et la protection nécessaires pour courir vite et sans crainte dans toutes les conditions, quel que soit votre terrain de jeu. La membrane Gore-Tex, parfaitement imperméable mais respirante, garde vos pieds au sec tout en évitant la surchauffe.



Tous les ingrédients incontournables d’une chaussure de trail Salomon – maintien réglable, protection et durabilité - s’associent à une doublure douce, un fit généreux et une mousse moelleuse pour que vous n’ayez pas à sacrifier votre confort au profit de l’imperméabilité. La Supercross Blast GTX dispose également de la semelle Contagrip® TD de Salomon, pour une meilleure adhérence et une accroche encore plus durable sur terrain inégal ou boueux. La Supercross Blast existe aussi en version sans Gore-Tex, pour les courses sur terrain plus sec.

Prix indicatif : 130€.





L’Alphacross GTX

© Salomon



Que votre entraînement consiste à faire quelques tours dans le parc voisin ou que vous préfériez les endroits plus sauvages, l’Alphacross GTX à l’esprit outdoor est la partenaire idéale pour vos sorties quotidiennes. La semelle externe Contagrip est dotée d’un profil de crampons polyvalent pour une accroche agressive sur les surfaces inégales, sèches ou mouillées. Suffisamment légère et confortable pour les courses quotidiennes, l’Alphacross GTX possède également une membrane Gore-Tex intégrale qui assure un bon confort thermique en toutes saisons, pour vous permettre de continuer à avancer en gardant les pieds au sec. La tige en mesh et le fit éprouvé de Salomon procurent un confort instantané dès la première utilisation. L’Alphacross est également disponible en version sans Gore-Tex.