Transfert sur le front du trail belge : Sébastien Carabin évoluera cette saison sous les couleurs du Compressport Belgian Trail Team aux côtés de Xavier Diépart et Mathieu Deville. L'Andrimontois, 3e des derniers championnats de Belgique organisés (en 2019, dans les Hautes-Fagnes, derrière Bucci et Remacle) y remplace Patrick Dortu. En plus de Compressport, Sébastien Carabin bénéficiera du soutien d'Urban Tri Sports Spa, enseigne outdoor spadoise.

Après avoir performé l'an dernier en Xterra (deux podiums sur autant de manches de l'European Tour), Sébastien Carabin a en tête de participer aux Mondiaux l'automne prochain, à Hawaï. Il s'agira de l'un de ses gros objectifs 2021, tout comme les 129 km de la Transgrancanaria fin février et l'OCC fin août.

Toujours présent en VTT avec le Team BH (Wallonie-Bruxelles), le "Remy Bricka" du sport belge risque donc, si la pandémie le permet..., de pas mal voyager cette année.

Un défi pour le soutenir

Il a d'ailleurs lancer un "défi payant" pour ceux qui souhaitent le soutenir cette saison, histoire de récolter un peu d'argent pour couvrir tous ses frais. "J'ai tracé deux parcours de trail de 11 et 25 km au départ de Bilstain", explique-t-il. "Après avoir acheté la trace d'un parcours (minimum 10 euros, plus si vous le souhaitez), vous avez jusqu'à fin avril pour enregistrer votre chrono via votre compte Strava. Un classement sera fait automatiquement et un de mes sponsors récompensera les meilleurs."

Intéressé ? Allez sur www.mygpx.eu et cherchez "Seb Carabin challenge trail".