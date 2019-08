Pari réussi pour les organisateurs du premier marathon du BW.

C’est depuis Perbais, et dès 8 heures du matin, que les participants du tout premier marathon du BW ont pris le départ pour une ballade de 42,195km dans le Brabant wallon. Une heure plus tard, ils étaient imités par les participants du semi-marathon alors qu’à 10h, le départ du 10km était donné.

Sur la ligne d’arrivée, commune aux trois distances, tous se retrouvaient, heureux de franchir la ligne, heureux d’avoir relevé le défi et d’avoir participé à une première édition du marathon du BW dont la qualité de l’organisation fut saluée par tous. Sébastien Mahia, grand vainqueur du marathon, en tête. « Je voulais participer à ce premier marathon du BW et inscrire mon nom au palmarès. L’organisation fut parfaite, avec un parcours très agréable. C’est une bonne chose d’avoir un marathon dans la région, encore plus un marathon rural », confie le vainqueur, qui signait au passage sa 30e victoire de l’année.