Très belles performances pour les Belges engagés ce dimanche matin sur le semi-marathon de Valence (pour rappel, l’Ethiopienne Letesenbet Gidey a établi un nouveau record du monde. La recordwoman mondiale sur 5.000 m et sur 10.000 m (14:06.62 et 29:01.03), qui courait pour la première fois sur la distance, a arrêté l’horloge sur 1h02.52). Amaury Paquet, récent vainqueur des 20 Km de Bruxelles, a battu son record personnel pour amener celui-ci à 1h02.18 (anciennement 1h02.28, il y a trois ans, à Valence). L’athlète de Seraing Athlétisme a démarré avec le groupe des meilleurs Espagnols (Carlos Moya fait un peu plus de 61’), avant de devoir réduire la voilure à quelque 5 km du but. Quant à Florence De Cock (Waco), également dernière lauréate des 20 Km de Bruxelles, bien protégée par son compagnon Nicolas Schyns, elle a réalisé la meilleure performance belge de l’année pour ses débuts sur la distance. 1h12.52 (chrono à confirmer).

Podium masculin : 1. Abel Kipchumba (Ken) 58:07 ; 2 R. Kipruto (Ken) 58:09 ; 3 D. Mateiko (Ken) 58:26.

Podium féminin : 1 Letesenbet Gidey (Eth) 1:02:52 ; 2 Y. Yehualaw (Eth) 1:03:51 ; 3 S. Chepkirui (Ken) 1:04:53.