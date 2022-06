L'événement se tiendra les 8 et 9 juillet au départ de la station de Savoie Grand Revard et réunira 18 nationalités.

Début juillet, la station de Savoie Grand Revard va accueillir les Championnats d’Europe Masters des courses nature. Cet évènement va rassembler 800 concurrents, tous âgés de plus de 35 ans au jour de l’évènement et sera composé de 2 courses avec un parcours identique pour les hommes et femmes.

L’Uphill (Mountain-Running): vendredi 8 juillet

Une distance de 10km et 800m D+ sur des chemins avec un profil principalement montant et avec un dénivelé important par rapport à la distance parcourue.

Le départ, du centre du village des Déserts, et l’arrivée, en haut de télésière du Sire, se feront à proximité de la Féclaz pour les 323 coureurs inscrits.

Le Trail: samedi 9 juillet

Ce format qui regroupe 467 athlètes propose une épreuve de 38km et 2100mD+ sur des chemins alternant montées et descentes avec un départ et une arrivée depuis le centre de la station de la Féclaz. Le parcours est composé de 2 boucles revenant à chaque fois dans la station pour assurer une animation continue tout au long de la journée.

Dix-huit nationalités seront représentées lors de ce Championnat d'Europe masters. Parmi eux, sept Belges.

Carole Chambeau (Trail running W40)

Sbéstien Este (Trail running M35)

Olivier Remacle (Trail running M35)

Alexis Yungbluth (Trail running M65)

Christian Capelle (Trail running & Mountain running M55)

Fabrice Etienne (Trail running & Mountain running M50)

Patrick Verté (Trail running & Mountain running M40)

© Euro-trail-feclaz©cyrille-quintard-1

Avec sept représentants, la Belgique se situe juste derrière les pays suivants: France (547), Italie (46), Allemagne (27), Espagne (26), Grande Bretagne (18) et Suisse (13).

Spécificité du monde fédéral, il n’y aura pas de vainqueur scratch sur les différentes courses mais des podiums et champions par catégories pour les hommes et les femmes, en individuel et en équipe.