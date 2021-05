C'est une déception pour de nombreux amateurs de course de montagne. Comme en 2020, Sierre-Zinal ne pourra avoir lieu normalement. Les organisateurs de l'épreuve de 31 kilomètres (2200 D +, 1100 D-) se déroulant dans les Alpes valaisanne ont été contraints, face aux décisions des autorités locales, d'opter pour la solution d'une épreuve étalée sur un mois.

"La limitation à 3000 personnes pour les événements en plein air, debout, organisés entre le 1er juillet et le 20 août, a été confirmée aujourd’hui. De ce fait, nous annonçons officiellement que Sierre-Zinal 2021 aura lieu sur 1 mois, du 4 août au 12 septembre", indique l'organisation.

En temps normal, l'épreuve accueille plus de 5000 participants, pour un total supérieur à 15000 personnes réunies au centre de Zinal. "Pour qu’elle puisse avoir lieu sous sa forme traditionnelle sur 1 jour, elle doit pouvoir s’organiser sans limites et sans restrictions", a ajouté l'organisation

La course élite de la 48e édition de la Course des Cinq 4000 est néanmoins maintenue au samedi 7 août, dans le cadre notamment du Golden Trail World Series et de la Coupe du Monde de la World Mountain Running Association. L'an dernier, c'est Kilian Jornet qui s'était imposé sur ce monument... pour la 8e fois.