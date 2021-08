Côté belge, le premier classé est le "local" Maximilien Drion (38e), à quelque 17 minutes du vainqueur. Vient alors un autre Belge vivant en Suisse, Rémy Gardier. Classé l'an dernier 18e de cette même course, Gardier termine cette fois 46e en 2h51.12. Solide lorsque l'on voit qu'il figure au classement devant Florent Caelen (50e en 2h52'30) et Jérôme Vanderschaeghe (52e en 2h55'08).



La première athlète belge est Annelies Mihailler (40e en 3h41'13).



Les podiums:

- Messieurs: 1. Kilian Jornet (Esp), 2h31'44; 2. Robbie Simpson (Ang), 2h32'26; 3. Cesare Maestri (Ita), 2h33'51.

- Dames: 1. Maude Mathys (Sui), 2h46'03; 2. Nieke Brinkman (Holl), 2h48'58; 3. Anaïs Sabre (Fra), 2h53'25.

L'Espagnol s'est détaché après le ravitaillement de Chandolin et n'a plus jamais cédé la tête dune course course réservée ce samedi à quelque 200 élites invités, les coureurs "grand public" ayant encore un mois pour venir se mesurer au parcours à leur meilleure convenance. Il s'est imposé en 2h31'44''.