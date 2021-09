"Ils m’ont mis dans le premier groupe de Tous à Bord, c’est de la folie. Je suis avec des Kenyans belges. Ca va faire mal..."

C’est peu dire que Silvio Proto n’était pas rassuré avant de s’élancer sur les 20 Km de Bruxelles ce dimanche avec l’une des nombreuses équipes de l’asbl Tous à Bord. Mais l’ancien gardien ne s’est pas laissé aller et a prouvé qu’il avait encore une bonne petite condition physique baskets aux pieds. Ce qui lui a permis de s’accrocher à ses comparses et de boucler le parcours en un joli chrono, proche des 1h30 et se permettant le luxe de finir en compagnie de Tarik Moukrime, 3e au général de l’épreuve mais parti une demi-heure après eux.

"Je vais courir 2-3 fois par semaine, minimum. Je suis entraîné. Mais ici, ça va vite quand même."

Ses équipiers, à l’arrivée, saluaient son abnégation pour tenir le rythme, taquinant l’allure de 4’30 au kilomètre tout en poussant une joëlette. "Pourquoi je cours habituellement ? En fait j’adore manger. Et courir, c’est la meilleure manière d’éliminer (rires). Donc j’y vais un peu par obligation, pour me maintenir en forme. Et puis c’est quelque chose de facile à faire. Il suffit d’enfiler ses baskets et d’y aller. Par contre, mettre un dossard, je ne l’avais jamais fait. C’était une première ce dimanche."

Mais plus que son intérêt personnel, Silvio Proto était évidemment là pour soutenir le projet de l’asbl de Jean-François Lenvain. "Courir pour une belle cause en étant bien entouré. Honnêtement, tout seul, je ne pense pas que je l’aurais fait. Si je suis ici, c’est pour le projet soutenu par l’association."