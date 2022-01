Depuis 2018, les Air Games se sont imposés comme le rendez-vous sportif et ludique à faire entre ami(e)s, collègues ou en famille. Au total, pas moins de 111.000 participants ont déjà participé à la course.

Pas de compétition, pas de classement entre participants lors des Air Games, qui reviennent en 2022 avec six dates déjà officialisées. La seule chose qui compte: franchir la ligne d’arrivée en s'étant amusé comme un enfant après avoir parcouru les 5 km jalonnés de structures gonflables faisant de cette course à obstacles un concept unique. Depuis 2018, quelque 111.000 participants ont déjà participé à l'une des épreuves du circuit.

Deux nouvelles structures gonflables viendront s'ajouter au parcours Air Games en 2022. Le nouveau parcours comptabilisera 14 obstacles, de quoi ravir les fans de la première heure !

"Non seulement nous avons la chance d'organiser des événements en extérieur mais nous faisons aussi en sorte d'organiser notre course en plusieurs vagues de départ de coureurs réparties sur l'ensemble de la journée" expliquent les organisateurs qui, malgré le Covid, avaient pu organiser des événements en 2021.

Six dates sont d'ores et confirmées. Et d'autres viendront compléter le calendrier prochainement.

Le 8 mai à Mons

Le 22 mai à Liège

Le 5 juin à Courcelles

Le 21 août à Namur

Le 18 septembre à Puyenbroeck

Le 25 septembre à Libramont

Les pré-inscriptions sont déjà ouvertes alors que les inscriptions débuteront officiellement le 24 janvier, au prix de 29 euros (tarif progressif à l'approche de l'événement).