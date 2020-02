C’est au cœur de l’hiver que se prépare votre 42,195 km de la première partie de l’année. Voici quelques clés pour mener à bien votre objectif.

La saison des marathons frappe déjà à notre porte. Dès la fin mars, les 42,195 bornes vont s’enchaîner, en Belgique comme à l’étranger, drainant des dizaines de milliers de runners sur le bitume des plus grandes villes.

Là où, par le passé, courir un marathon était abordé avec beaucoup d’humilité et de respect par rapport à la distance, force est de constater qu’être un marathonien a aujourd’hui tendance à se banaliser dans une course "au toujours plus". Souvent au détriment de la performance ou de la santé alors qu’un marathon reste une épreuve redoutable à surmonter, tant au niveau physique que mental. S’offrir un 42,195 km doit rester l’aboutissement après une belle préparation, sous peine de ne pas profiter pleinement de son cadeau et de ne plus vouloir en entendre parler par la suite.

Au cœur de l’hiver, à un moment où pluie et vent ne donnent guère envie de sortir, c’est pourtant maintenant qu’il faut préparer les bases d’un marathon rondement mené au printemps prochain. On vous donne quelques clés pour y parvenir.

(...)