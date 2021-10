L’ambiance est digne de celle d’un festival. La sono crache ses décibels au loin, à peine couverte par les cris des participants. Souvent maquillés, parfois déguisés, les milliers de fidèles ne sont pas venus assister au dernier concert de leur idole mais ont choisi d’enfiler leurs baskets pour prendre part à la Spartacus Run 2021.

Après une année d’abstinence, ce concept de course à obstacles est de retour en force. Comme en septembre dernier lors de la Sand Race au sein de la sablière de Mont-Saint-Guibert, ils sont nombreux à avoir rejoint samedi dernier le domaine provincial De Schorre, à côté d’Anvers, pour grimper, escalader, glisser et, accessoirement, courir sur des parcours de 10 ou 16 km jalonnés d’obstacles. En 2018, le rendez-vous avait même accueilli près de 10 000 personnes en l’espace de deux jours, confirmant son statut de plus grand événement du genre du pays.

