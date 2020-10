Complètement désemparé après une douloureuse séparation, le Bruxellois Stéphane Vander Bruggen avait quitté l’Australie qui l’hébergeait depuis 17 ans en mars dernier. Laissant au pays ses deux enfants de 7 et 9 ans pour se reconstruire auprès des siens et redécouvrir le bonheur simple des footings dans les forêts belges. "Laissez-moi 30 minutes avec mes baskets sur un sentier et je suis un autre homme", confie celui qui, voici quelques jours, était encore au départ du Trail de Bruxelles. "Mon dernier dossard avant quelque temps sans doute…"