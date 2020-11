Le titre du livre présenté dans cette chronique "A propos de Pre" paraîtra sûrement très mystérieux à l’immense majorité des lecteurs. Seuls les amoureux de la course à pied sauront de quoi il retourne. Et encore ! Il faudra pour cela qu’ils aient atteint un certain âge et connaissent un peu l’histoire de leur discipline favorite. Car le diminutif auquel il est fait référence est évidemment celui de Steve Prefontaine, une légende du demi-fond américain dont on se contentera de dire, en guise de palmarès, qu’il a gagné 128 des 153 courses auxquelles il a participé au cours de sa courte carrière.