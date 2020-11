L'athlète de Sint-Pauwels a parcouru 18 boucles lors de ce challenge inédit ayant réuni près de 1000 coureurs. Dont une dernière à près de 19 km/h.



Dimanche, Stijn Van Lokeren (Sint-Pauwels – 36 ans), figure sympathique et talentueuse du trail belge, est donc devenu le premier "Maître du temps". Devant 965 autres participants à ce challenge inédit, l'ancien double vainqueur d'Olne-Spa-Olne, champion de Belgique d'ultra-trail en 2018 et vice-champion cette année, a été le meilleur dans la combinaison « endurance-vitesse » spécifique à cette épreuve.

Le principe de ce challenge, qui fait penser à un test Leger adapté, était le suivant: une boucle de minimum 4km à faire en courant, départ toutes les 30 minutes, la première à faire à la vitesse minimum de 8 km/h (30 minutes), puis à chaque fois 1 minute de moins pour réaliser la boucle suivante.

Le coureur néerlandophone (4e V1 au National du 10 km sur route cette année en 32'52) a été le seul à boucler réglementairement la 18e boucle. Après 68 km et 8h30' de course, il est parvenu à encore parcourir les 4 kilomètres tracés devant chez lui en 12'50. Soit près de 19 à l'heure (dernier km en 3'07), avec des jambes lourdes et le froid qui a marqué la fin de week-end. Une performance assez énorme..

Après une nuit assez difficile ("Le lactique...", grimace-t-il), il est revenu avec nous sur son exploit dominical...



Quand et pourquoi avez-vous décidé de participer à ce défi ?



"Un peu moins de trois semaines avant. J'ai eu une semaine et demi de préparation spécifique et une semaine de repos. Ce n'était pas une obligation par rapport à mon sponsor Hoka, qui était aussi celui de la course. C'est après que j'aie fait part de mon intention de participer que Hoka m'a envoyé un message d'encouragement. En fait, c'est ma femme Lieselotte qui m'a poussé à le faire. Elle pensait que mes qualités de coureur endurant rapide pouvaient bien s'exprimer sur pareil concept..."



Comment vous êtes vous préparé à cela ?