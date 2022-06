Très belle performance ce samedi de Florian Descamps lors de l’Ultra Trail du Haut Giffre, à Samoens. Deux semaines après son titre de champion de Belgique d’ultra conquis de haute lutte face à Xavier Diépart et Guillaume Deneffe, notre compatriote s’est imposé sur ce gros morceau de montagne alpine (96 km, 6800 m D+), bouclant un parcours technique, inondé de chaleur, en 13h18.

“Je me suis étonné moi-même en parvenant à faire ici ce résultat seulement deux semaines après un championnat de Belgique où je m’étais bien donné”, nous expliquait-il alors que ses vacances l’emmenaient déjà dans le Val d’Aoste pour deux semaines de vacances avec sa compagne Laura Van Vooren, également championne de Belgique d'ultra. "Musculairement, cela a bien marché. La course? Je suis passé en tête au premier ravito. Ensuite, jusqu’au 60e, on n’était pas loin l’un de l’autre. Il (NdlR: le Suisse Antoine Piatti, vainqueur l’an passé au trail Verbier St Bernard - x-alpine 2021 sur 110km) ne lâchait rien. Je finis finalement avec 9 minutes d’avance. J’ai pris beaucoup de plaisir car ce fut une belle bagarre et que la montagne était vraiment belle. Ce fut très intense. La suite? Un arrêt de deux mois, peut-être un petit trail en Belgique et un trial de montagne en Suisse, lors du mois d’août.”

Trail du Haut Giffre (96 km, 6800 D+, 517 partants, 48% d’abandons):

1. Florian Descamps (Bel), 13h18; 2. Antoine Piatti (Sui), 13h27;...; 37. Thibaut Degraeve, 18h52; 41. Stephan Vis, 19h04; 45. Alexandre Mattée, 19h23.

Trail des lacs aux cimes (127 km, 9150 D+, 254 partants, 42% d’abandons):

1. Sebastien Buet (Fra), 19h18’; 24. Tony Renard, 25h53’; 27. Sebastien Leclère, 26h43’