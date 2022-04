Il l’avait dit : en 2022, Sebastien Carabin allait davantage mettre l’accent sur les compétitions de Xterra (triathlon vert). Ce samedi, l’Andrimontois a parfaitement lancé sa saison dans cette discipline puisque à Malte, quatrième étape effective de la World cup 2022, il s’est imposé de belle façon sur un parcours proposant 1500 mètres de natation, 30 km de VTT et 10 km de trail.



Le peloton comptait une centaine de participants, parmi lesquels 6 catalogués « élites ». Notre compatriote est sorti dernier de l’eau de ce groupe formés de professionnels ou considérés comme tels. Une première transition également négociée au dernier rang, puis la machine se mettait réellement en marche, Carabin réalisant les meilleurs temps sur le vélo et en course à pied.



Au final, il devance assez largement deux Français.

Classement : 1. Sebastien Carabin, 2h23’20 ; 2. Guillaume Meunier, 2h25’38 ; 3. Jacques Martinez, 2h32’52 ; 4. Tim Van Daele (Bel), 2h34’12.

Pour rappel, Carabin sortait de la Cape Epic en Afrique du sud (une course par étapes, à faire par équipe de deux, réputée comme étant une des plus dures au monde) et d’une victoire, le week-end dernier, au Trail Series de Stavelot.