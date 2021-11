70 km et et 4400 D+, en grande majorité de nuit, le samedi. 45 bornes et 2350 D+ le dimanche. Voilà le menu que s'est offert Sylvain Lejeune ce week-end autour du Lac d'Annecy en prenant part à la XXL-Race dans le cadre de la 10e édition de la MaXi-Race. Avec, au final, une belle 4e place (temps cumulé de 15h50) qui laisse cependant un goût de trop peu au récent vainqueur de l'Ultra Trail des Sources (164 km).

"Pour réussir un ultra trail, il faut que tout puisse se mettre bien en place", indique Sylvain Lejeune, qui était déjà venu à Annecy en 2018 et 2019 pour prendre part à l'Ultra Race (110 km) et la XL Race (90 km en 2 jours).

Avec des problèmes gastriques en cours de route samedi, ce ne fut pas le cas. "A mi-parcours samedi, j'avais 25 minutes de retard sur la tête de course", indique celui qui a attendu le coup d'envoi de l'épreuve dans sa voiture dans la nuit de vendredi à samedi avant de s'élancer depuis le magnifique cadre offert par la ville d'Annecy-le-Vieux. "Une fois ces soucis passés, je suis revenu à 4 minutes. La preuve que les jambes étaient là malgré l'absence d'une préparation spécifique. Mais face à un tel dénivelé, le manque d'entraînements se fait inévitablement ressentir."

Sylvain Lejeune, libraire à Trooz, a notamment dû composer avec les nombreux soucis liés aux inondations qui l'ont touché cet été. Ce qui a logiquement eu un impact sur sa pratique du trail. "C'est une 4e place mais sans mes soucis en cours de route, le podium, voire la 2e place, était accessible. Je ne perds la 3e place qu'en toute fin d'épreuve le dimanche. Dommage. Mais je suis heureux d'avoir pu disputer une dernière épreuve en 2021 après un "Dernier Homme Debout" qui n'avait pas répondu à mes attentes et d'avoir pu regoûter à un beau trail en France."