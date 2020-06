Le Sprimontois de 33 ans a remporté le Challenge King of D-Confinement qui a réuni à distance plus de 600 coureurs ce week-end.

Au début du déconfinement, Sylvain Lejeune (33 ans, Sprimont, deux enfants) s'était lancé un premier défi. 37 répétitions d'une côte à 140 mètres D+ dans la région de Trooz. Huit heures aller-retour, arcbouté sur ses bâtons dans le sens de la montée, attentif au moindre couinement de ses quadris dans les descentes. 5000 mètres de D+ au total en solitaire.

Ce week-end, cet ancien cycliste ("5 ou 6 saisons en amateur", précise-t-il) s'est attaqué à la version II du "Queen and King of "D" confinement". Et l'a remporté , avec un total de 235 kilomètres pour 36 boucles.

"Pendant 14 tours, cela a bien été", nous expliquait-il. "Mais là, j'ai commencé à avoir mal sur le côté du genou droit. Je devais marcher dans les descentes de ma boucle de 7 km. Patrick Dortu, qui était venu m'encourager, m'a dit que je n'allais pas tenir longtemps comme cela. J'ai changé de parcours, comme autorisé par le rèlement, et je suis passé à un tracé bien plus plat faisant un peu plus de 6 km. J'ai de suite senti la différence, d'autant que Patrick m'a fait un "tape" pour soulager la douleur. Celle-ci est restée, mais n'a pas évolué défavorablement jusqu'à la fin..."

Avec une seule boucle effectuée en solo, le libraire de Trooz a pu compter sur une belle bande d'amis, dont Maxime Monfort, pour l'accompagner. "Aurais-je continué si Benoît Badot (2e) était reparti pour une 37e boucle? Toute l’équipe était derrière moi pour me pousser, donc oui", répond-il. "Comme un zombie, mais je serais reparti. En fait, sans eux, je ne repartais pas depuis 2-3 tours..."



Frédérick Hardenne, lauréat de la première édition voici quelques semaines, s'est classé 3e alors que chez les dames, la lauréate est à nouveau Céline Masson, déjà victorieuse lors de la version I du concept.