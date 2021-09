Guy Beauclercq et Thibaut Hugé

Cité parmi les grands favoris, au même titre que Amaury Paquet et John Heymans qui l’accompagnaient sur le podium, Tarik Moukrime a dû se contenter de la troisième place de ces 20 Km de Bruxelles. Mais le Verviétois n’en a vraiment pas perdu le sourire pour autant.

"C’était une première pour moi ! À Bruxelles et sur 20 km. C’est pourquoi j’avais à coeur de terminer. Les 20 Km de Bruxelles sont une épreuve mythique, une institution. Je m’y suis aligné avec plaisir, mais sans doute pas dans ma meilleure forme, moi qui suis encore concentré sur les courses de 5 et 10 km. Le week-end dernier, j’ai encore participé aux championnats de France de 10 km, où je me suis classé cinquième. Mais dont je suis hélas rentré avec une douleur à la cheville !"