Le premier verdict important de la semaine UTMB est tombé: le Norvégien Erik-Sebastian Krogvig (33 ans) s'est imposé ce mercredi matin sur la Trace des Ducs de Savoie (TDS), enlevant la mise après 18h49 de course. Derrière, on retrouve le double-vainqueur de la Diagonale des fous, le Français Benoît Girondel, à une dizaine de minutes.

Krogvig, 33 ans, n'avait jusqu'ici jamais remporté de courses majeures en ultra. On lui connaît "juste" deux troisièmes places sur l'ultra trail du Lavaredo (2017 et 2021).

A ce moment de la course, il reste encore 10 Belges en course, emmenés par Jérémy Morren qui tourne aux alentours de la 40e place. Chez les filles, Séverine Vandermeulen est pour l'instant 220e et 22e femme.

Pour rappel, la course a été marquée par le décès en course d'un coureur tchèque, victime d'une chute au passage du Passeur de Pralognan (+/- km 62). La course a été neutralisée à ce moment-là pour celles et ceux qui n'avaient toujours pas franchi l'endroit (plus de 1000 coureurs qui ont dû faire marche arrière pour rejoindre la base de vie de Bourg Saint Maurice).