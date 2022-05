© Hoka One One

Une chaussure de trail running avec une place de carbone. Ce n'est pas une première, The North Face s'étant lancé sur ce segment depuis près de 18 mois. N'empêche, la sortie de la Tecton X, la première Hoka One One à plaque carbone, est un événement.

La godasse tire son nom des plaques tectoniques qui ont inspiré sa conception et Hoka s'avance en promettant pour ce modèle des "performances inégalées". Mais aussi "de rendre la course à pied plus accessible en incorporant des technologies performantes dans toute notre gamme de produits". A 210 euros, tout de même.

En fait, il ne s'agit pas d'une mais de deux plaques carbone intégrées parallèlement au sein de la semelle intermédiaire, de la pointe au talon. Avec pour défi de permettre une foulée propulsive et fluide, tout en offrant du dynamisme sur les surfaces de trail les plus techniques.

Pour le reste, l’amorti, imposant, a la signature Hoka. Visuellement, ce modèle ne passe pas inaperçu, notamment vu son appendice à l'arrière de la semelle. "Souplesse à double densité couplée aux plaques carbone dynamiques offre une foulée incontestablement énergique et rapide, tout en conservant souplesse et soutien", indique Hoka dans sa communication

"Nous sommes ravis de présenter la Tecton X, qui apporte la technologie des plaques de carbone au trail de manière inédite. Nous sommes fiers de partager cette percée innovante avec les coureurs du monde entier qui sont prêts à passer à la vitesse supérieure sur leurs courses", déclare Gretchen Weimer, vice-présidente des produits chez Hoka.

Fiche technique en bref