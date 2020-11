Dans le froid de Mandalen (Norvège – 2 degrés en journée, jusqu'à -5 degrés attendus la nuit), Kilian Jornet enfile les tours, 4 heures dans un sens, quatre heures dans l'autre. But de la tentative: faire mieux que le Grec Yiannis Kouros (303,506 km en 1997, soit quelque 759 tours à près de 12,6 km/h de moyenne).

Jeudi soir, sur Facebook, Kouros a taclé cette tentative avec des mots peu amènes (euphémisme). "Quel dommage d'entendre qu'il y a des athlètes considérés comme connus qui cherchent des raccourcis et essaient d'innover des méthodes déloyales pour tricher ! La voie facile par des raccourcis est toujours la voie déloyale et antisportive qui équivaut à la tricherie. Les règlements concernant la course officielle ont été établis bien avant nous ! J'apprécie les performances réalisées officiellement et selon des règlements qui sont égaux pour tous les concurrents ! Et les entreprises qui sont derrière ces notions anti-athlétiques et ces irrégularités qui encouragent et poussent les athlètes à tricher sont également coupables", a-t-il écrit en substance.

Par après, dans le fil de la discussion sur Facebook, Kouros a indiqué qu'il ne parlait pas de nouvelles chaussures employées. Mais a remis en doute la validité officielle de l'évènement même. Ce qui n'a pas lieu d'être puisque Jornet n'a pas de lièvre et qu'il y a bien d'autres coureurs en course.



*Point sur la course: après 5 heures, Kilian Jornet est sur les bases de 329 km (si tant est qu'il conserve la même moyenne). Il est passé au marathon aux alentours de 3h01'.