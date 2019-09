Lorsqu’on compare les modes de vie, on voit clairement que certaines personnes se sentent mieux le soir ou même la nuit, alors que d’autres sont plus efficaces le matin. Il ne s’agit pas seulement d’influences sociétales. Clairement, nous dépendons de rythmes circadiens qui n’oscillent pas au même rythme chez tout le monde. Pareil dans le sport. Certains coureurs sont plus en forme le soir que le matin et vice versa.

Et vous ? À quel groupe appartenez-vous ? Pour le savoir le magazine Zatopek propose dans sa dernière édition un test que nous vous présentons ici dans une forme succincte. À vous de jouer.



Q1 : Si vous pouviez choisir en toute liberté, à quelle heure voudriez-vous aller dormir ?

♦ Entre 20 h et 21 h (5 points)

♦ Entre 21 h et 22 h 15 (4 points)

♦ Entre 22 h 15 et 0 h 30 (3 points)

♦ Entre 0 h 30 et 1 h 45 du matin (2 points)

♦ Entre 1 h 45 et 3 h du matin (1 point)



Q2 : Si vous pouviez choisir en toute liberté, à quelle heure voudriez-vous vous lever ?

♦ Entre 11 h et midi (1 point)

♦ Entre 9 h 45 et 11 h du matin (2 points)

♦ Entre 7 h 45 et 9 h 45 du matin (3 points)

♦ Entre 6 h 30 et 7 h 45 du matin (4 points)

♦ Entre 5 h et 6 h 30 du matin (5 points)



Q3 : Comment vous sentez-vous généralement durant la demi-heure qui suit votre réveil ?

♦ Très en forme (4 points)

♦ Relativement en forme (3 points)

♦ Relativement fatigué (2 points)

♦ Très fatigué (1 point)



Q4 : Quel est votre appétit durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ?

♦ Assez bon (3 points)

♦ Je n’ai pas faim du tout (1 point)

♦ Très bon (4 points)

♦ Faible (2 points)



Q5 : Si demain vous devez vous lever à 5 heures du matin, un réveil vous est-il nécessaire ?

♦ Absolument (1 point)

♦ Absolument pas (4 points)

♦ Probablement (2 points)

♦ Probablement pas (3 points)



Q6 : Demain vous devez vous lever à 5 heures du matin, jugerez-vous l’expérience ?

♦ Très facile (4 points)

♦ Pas facile du tout (1 point)

♦ Pas très facile (2 points)

♦ Assez facile (3 points)



Q7 : Vous souhaitez être au mieux de votre forme intellectuelle pour un examen qui doit durer deux heures. À quelle heure choisissez-vous de le passer ?

♦ De 8 h à 10 h (4 points)

♦ De 15 h à 17 h (2 points)

♦ De 11 h à 13 h (3 points)

♦ De 19 h à 21 h (1 point)



Q8 : Si vous alliez au lit à 23 heures, à quel point vous sentirez-vous fatigué ?

♦ Pas du tout fatigué (1 point)

♦ Un peu fatigué (2 points)

♦ Relativement fatigué (3 points)

♦ Très fatigué (4 points)









Résultats du test : découvrez votre profil

Au-dessus de 20 points : vous êtes tout à fait du matin.

Entre 17 et 19 : vous êtes modérément du matin.

Entre 14 et 16 : vous êtes neutre.

Entre 11 et 13 : vous êtes modérément du soir.

10 et en dessous : vous êtes tout à fait du soir Bienvenue à Schaerbeek.





Les 10,30 km de Schaerbeek en bref

Où ? Stade Terdelt - Place Terdelt, 1 - 1030 Schaerbeek

Quand ? Le 20 septembre à 19 h 30. Inscription sur place à partir de 17 h 30

Distances ? 3 et 10,30 kilomètres (8 et 10 euros)

Couses enfants : 400 et 800 mètres (1 euro)

Plus d'infos en cliquant ici.





*Ce test est librement inspiré du "Questionnaire de typologie circadienne" établi par James Horne (Université de Loughbourough) et Olof Östberg (Université du centre de la Suède).