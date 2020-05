Modèle apprécié des traileurs, la Salomon Sense Ride 3 a évolué en 2020 avec un amorti revu et un fit encore plus précis.

Le Sense Ride est une référence dans le milieu du trail, qui réussit la difficile combinaison de se distinguer à la fois par ses qualités et sa polyvalence. La sortie d’une nouvelle version, avec la Sense Ride 3 début 2020, reste en ce sens un défi audacieux vu les attentes engendrées par la gamme précédente. Mais les quelques évolutions apportées par Salomon sont de véritables améliorations sans pour autant dénaturer le produit, dans lequel se reconnaîtront toujours ses adeptes.

Pour qui ?

La Sense Ride 3 est un modèle conçu pour le trail mais dont la polyvalence saute aux yeux avant même de l’avoir chaussée. On est loin ici de la gamme Speedcross, plus agressive/robuste et qui ne demande qu’à jouer dans la boue. La chaussure emprunte clairement les atouts de ce qui fait une bonne routière et les utilise pour exploiter tout son potentiel sur les sentiers et chemins.

Avec notamment un drop de 8 mm, elle peut être apprivoisée sans trop de difficultés par n’importe quel coureur. Mais la Sense Ride 3, à notre goût, se destine prioritairement à un public déjà expérimenté et qui veut exprimer son potentiel sur différents terrains de jeu. Soit dans la continuité de la version précédente.

Quelles spécificités ?

Au niveau technique, la semelle externe, en gomme Contagrip dans la pure tradition de Salomon, offre une accroche parfaite à notre sens, sur terrain boueux, sec ou humide. Elle donne un vrai sentiment de sécurité, même dans l’intensité de l’effort. Sans que terre ou cailloux ne viennent se coincer sous la semelle et perturber la foulée.

Ce qui est intéressant est que ce modèle tolère très bien les passages sur route. Bien sûr, on ne vous la conseille pas pour votre prochain marathon ou pour tenter de battre votre record sur 10 km mais la Sense Ride 3 a un côté rassurant lorsqu’on va au-devant d’une sortie ou d’une course qui proposera une multitude de surfaces de jeu, dont des passages sur le bitume.

Dynamique, la Sense Ride 3 est, à notre sens, une chaussure qui s’exprime mieux lors de sorties rythmées, voire en compétition, plutôt que lors d’une longue balade en forêt en endurance fondamentale. L’amorti, retravaillé et un peu plus doux que sur le modèle précédent (voir ci-dessous), reste ferme. Ce qui pourrait gêner certains gabarits sur des distances plus longues. Pour autant, certains pourront sans souci accumuler les bornes avec cette Sense Ride 3. Attention cependant, le chaussant n’est pas des plus larges. Ce qui fait que certains pieds ne toléreront pas le modèle. A essayer, comme toujours, avant usage donc.

Quoi de neuf ?

La principale nouveauté de cette 3e édition de la Sense Ride est à chercher dans l’amorti sous le talon, dans une technologie appelée Optivibe. Une association de mousses, l’une qui amortit et l’autre qui propulse, placées à l’arrière de la chaussure et qui contribuent à réduire les vibrations au moment de l’attaque du pied afin de réduire la fatigue musculaire sans affecter votre foulée. Cela a un impact très léger sur le poids de la chaussure par rapport au précédent modèle (de l’ordre de 10 grammes) mais apporte un amorti plus souple, ou plutôt moins dur en comparaison à d’autres modèles sur le marché.

A l’intérieur de la chaussure, on retrouve la technologie SensiFit, qui enveloppe le pied depuis la semelle intercalaire jusqu’au système de laçage, offrant un fit à la fois sûr, précis et presque sur mesure tout autour du pied. Ce qui donne une excellente tenue aux pieds qui, de notre expérience, laissant un sentiment de sécurité comme une envie d’accélérer. En contrepartie, cela peut occasionner une gêne pour les pieds plus larges ou pour tous ceux qui n’aiment pas sentir leurs pieds bien tenus.



Quels défauts ?

A l’usage, la Sense Ride 3 est un formidable jouet pour les traileurs. Si on l’a dans sa valise, on sait toujours qu’elle pourra servir sans qu’on soit déçu vu sa formidable polyvalence. Peu de godasses peuvent en dire autant.

Deux petites choses, à notre sens, nous ont « ennuyé. »

D’un point de vue pratique, on aurait aimé que la pochette pour lacets, qui repose toujours sur le bien pratique système de quicklace qui vous permet d’ajuster le serrage en une seconde, soit un peu plus facilement accessible pour rendre cette fonctionnalité classique de Salomon encore plus efficace. Une fois les lacets serrés, il faut un peu chipoter pour aller glisser le laçage dans sa pochette.

Enfin, l’avant-pied, sous les orteils, souffre d’un déficit de confort par rapport à ce qui est proposé sous le talon. Avec, lors des premières sorties, un sentiment d’inconfort ou en tout cas de manque de soutien une fois l’heure de course passée.

Fiche technique Sense Ride 3

Poids constaté : 320 grammes en taille 46

320 grammes en taille 46 Drop : 8 mm

: 8 mm Crampons : 5 mm

5 mm Utilisation : trail, polyvalente

: trail, polyvalente Prix conseillé : 130 € (version Gore-Tex à 170 €)











Autres nouveautés du début 2020 chez Salomon

Gamme route

La Sonic 3 Accelerate (photo) : chaussure d’entraînement légère de seulement 223 grammes, dotée de caractéristiques conçues pour optimiser vos séances à allure soutenue. Drop : 6 mm. Prix indicatif: 140 €

(photo) chaussure d’entraînement légère de seulement 223 grammes, dotée de caractéristiques conçues pour optimiser vos séances à allure soutenue. Drop : 6 mm. Prix indicatif: 140 € La Sonic 3 Balance : chaussure d’entraînement technique légère et performante dans tous les domaines, elle est dotée de toutes les caractéristiques indispensables pour optimiser votre running sur route. Drop : 8 mm. Prix indicatif: 140 €

chaussure d’entraînement technique légère et performante dans tous les domaines, elle est dotée de toutes les caractéristiques indispensables pour optimiser votre running sur route. Drop : 8 mm. Prix indicatif: 140 € La Sonic 3 Confidence : Chaussure optimisée pour mettre un coup d’accélérateur, elle est dotée de caractéristiques qui procurent une assurance accrue sur route. Drop : 10 mm. Prix indicatif: 140 €

Gamme trail

La Sense/PRO 4 est idéale pour courir à allure soutenue sur les terrains rapides et vallonnés. Elle est dotée des technologies de running sur route pour offrir une foulée dynamique et le niveau de protection idéal permettant d’affronter les sentiers techniques. Prix indicatif: 150€

est idéale pour courir à allure soutenue sur les terrains rapides et vallonnés. Elle est dotée des technologies de running sur route pour offrir une foulée dynamique et le niveau de protection idéal permettant d’affronter les sentiers techniques. Prix indicatif: 150€ La Sense Flow est une chaussure de trail running qui a également été conçue pour offrir un confort irréprochable sur tous les terrains. Prix indicatif: 110€

est une chaussure de trail running qui a également été conçue pour offrir un confort irréprochable sur tous les terrains. Prix indicatif: 110€ Épousant le pied comme une chaussette, la Sense Feel (photo) est une chaussure inspirée du trail running mais qui se destine aux aventures outdoor et à la vie de tous les jours. Prix indicatif: 90€