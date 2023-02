Test Brooks Glycerin 19 : l’option confort à longue durée de vie

Avec la sortie de la version 19 en ce début de mois de février 2021, en même temps que Brooks a décidé de revoir la façon de présenter l’ensemble de sa gamme, on a voulu voir si cette paire était toujours capable de nous accompagner si loin, toujours avec comme caractéristiques principales l’amorti et le confort.

Au niveau marketing, cela reste en tout cas l’intention. Ce n’est pas pour rien que Brooks évoque cette chaussure comme "la plus moelleuse" de sa collection.

Trois expériences pour moins de chaussures

Un coup d'oeil sur la nouvelle classification tout d’abord. Face à la multiplication des modèles, il est souvent très compliqué de s’y retrouver à l’heure de choisir une chaussure. C’est pour éviter de s’y perdre – et donc de perdre des clients – que Brooks a choisi de quelque peu simplifier sa collection à partir de ce début d’année 2021. Ce qui compte désormais, ce n’est pas le nom de la godasse mais l’expérience. Plutôt que de tenter de retenir un nom, la marque de Seattle propose désormais le choix entre des chaussures axées sur "l’amorti", "le retour d’énergie" ou "la vitesse". Trois expériences distinctes au sein desquelles se rangent chaque fois plusieurs modèles, eux-mêmes parfois scindés en version neutre ou – nouveauté 2021 – avec soutien du pied (qui sont dits GTS pour Go-To-Support, avec la technologie GuideRails). Simple mais plutôt efficace pour mieux s’y retrouver. La Glycerin est l’une des premières paires de Brooks à bénéficier de cette nouvelle distinction entre "neutre" et "GTS" (qui correspond à l’ancienne "Transcend"). Classification qui s’étendra à l’ensemble de sa gamme par la suite.

©Brooks

De la douceur pour affronter le béton

Passons à la Glycerin, que nous avons pu tester dans sa version "classique". Disons-le clairement. Si vous êtes en quête de dynamisme et de performances pures, mieux vaut passer votre tour. Par contre, si vous recherchez une chaussure taillée pour la route et orientée confort pour vos longues sorties sans trop vous prendre la tête, ces quelques lignes méritent certainement au minimum votre attention. Car la Glycerin est, sans surprise, à classer dans le rang des chaussures axées sur "l’amorti".

Aux pieds, le terme "moelleux" n’est pas usurpé. On les garderait bien d'ailleurs toute la journée. Cet aspect moelleux se ressent à l’arrêt mais aussi en course. De nos sorties, nous avons même le sentiment que cette sensation est renforcée par rapport à ce qu’on a pu connaître avec la Glycerin par le passé. Surtout sous l'intérieur du talon, bien qu’aucune zone sous le pied ne soit oubliée. Dans les faits, Brooks a rajouté 2 mm de mousse supplémentaire au sein de la semelle intermédiaire. Certains apprécieront cette sensation de chausser une pantoufle, qui se poursuit une fois l’effort lancé. D’autres, qui aiment sentir leurs pieds en contact avec le sol, moins. Question de goût mais aussi d’objectifs poursuivis.

La tenue de route est, elle, plus que correcte. Sur route, même sur sol humide, la Glycerin n’est jamais prise en défaut malgré les quelques pièges des sorties pluvieuses hivernales. Ne l’emmenez cependant pas sur les sentiers, ce n’est nullement son terrain de jeu.

Les kilomètres défilent

Idéale à notre sens pour les sorties en mode récupération ou pour allonger les kilomètres sans trop forcer sur la mécanique, la Glycerin 19 et son drop de 10 mm n’ont pas vocation à vous emmener sur les compétitions. Mais elle pourra très bien l’affaire lors de quelques accélérations si vous n’êtes pas en quête absolu d’un nouveau record personnel ou si vous préférez sacrifier quelques secondes au profit du confort. Son poids, 295 grammes en 45,5 (un peu plus léger que sur les versions précédentes), n’est, à ce niveau, pas un handicap.

Au-delà du confort, notre coup de cœur en ce qui concerne ce modèle va pour sa durabilité qui, comme c’était déjà le cas par le passé, est bien supérieure à ce que propose la grande majorité des autres chaussures. Bien que le prix initial demandé pour ce type de chaussures soit élevé (170 €), le rapport km parcourus/coût sera au final bien moindre tant le confort perdure au fil des longues sorties.

©Brooks

En option, une foulée guidée et corrigée

Un mot pour terminer sur la technologie GuideRails. On l’a dit, ce modèle se décline désormais en deux versions. Outre la neutre que nous avons testée, il y a donc une version GTS avec la technologie GuideRails, aussi proposée à 170 € et avec quelques grammes supplémentaires. En résumé, il s’agit de supports de part et d’autre du talon permettant de caler correctement le pied en cas d’éventuels défauts dans la foulée. Une technologie qui, selon Brooks, doit permettre "au corps de suivre sa trajectoire naturelle tout en limitant les mouvements excessifs pour permettre une meilleure stabilité". Des "guides" qui jouent leur rôle en cas de besoin mais qui n’interviennent pas dans la foulée si ce n’est pas utile. A ce niveau, on ne peut cependant que vous conseiller de ne jamais hésiter à consulter un podologue en cas de doute ou pour vous orienter avant de trancher pour une éventuelle correction.

©Brooks

On aime

Sa durabilité face au temps et aux kilomètres

Son grand confort, assumé et au rendez-vous

On n’aime pas

Un prix qui reste haut pour une chaussure non orientée vers la performance

Fiche technique en bref