Mais en proposant exactement au même moment l’Epix, sa proche cousine, Garmin est venu ébranler les certitudes de ceux qui attendaient depuis de longs mois la prochaine évolution de la gamme Fenix.

Les différences

Les Fenix 7, qui existent en trois tailles de boitier (42, 47 et 51 mm) et 8 déclinaisons possibles (avec recharge solaire ou pas, verre Sapphire ou pas) et l’Epix sont deux montres sportives (très) haut de gamme qui partagent pratiquement tout. Pratiquement.

L'Epix est, visuellement, une Fenix 7 avec un boitier de 47 mm. Que ce soit dans sa version classique ou Sapphire, elle n'embarque pas de recharge solaire. Technologie qui, par ailleurs, a fait un joli bond en avant quant à sa capacité à prolonger l'autonomie de votre montre sur la gamme Fenix 7 mais avec, en contrepartie, un cerclage photovoltaïque plus large et donc plus visible. On se doit aussi de souligner que les Fenix 7 X (les plus larges donc) embarquent désormais une lampe de poche réglable qui peut vous dépanner quelques heures en cas de panne de frontale, si vous devez chercher quelque chose dans le noir ou encore vous faire remarquer lors d'un passage sur route de nuit.

L'écran AMOLED pour l'Epix

Une fois allumées, les différences se font plus importantes. L'Epix affiche un écran AMOLED du plus bel effet. Visuellement, ça en jette. Et une fois qu'on l'a essayé, tant dans la vie de tous les jours qu'à l'entraînement, retourner à l'affichage classique de la gamme Fenix (ou d'autres modèles) vous donne comme l'impression d'avoir une montre à l'affichage plus fade.

L'autonomie pour la Fenix 7 Mais ce bel écran AMOLED a un prix, attendu : celui de l'autonomie. L'Epix est une montre qui doit être rechargée, au mieux, tous les cinq jours quand on l'utilise de façon classique comme une montre connectée. Ca peut paraître peu mais la bonne surprise est que, en activité, elle tient mieux la durée que supposé. Une quinzaine d'heures quand on l'utilise en mode navigation, mais jusqu'à 30 heures en mode GPS allumé ou même jusqu'à 45 heures si on actionne l'extinction automatique de l'écran quand il n'est pas regardé. Une gestion intelligente de la batterie qui ne se fait presque pas ressentir à l'usage et qui est bien pensée.

Bien sûr, la gamme Fenix 7 peut se targuer de mieux. Plus de 30 jours en mode montre connectée et plus de 100 heures en activités par exemple pour la Fenix 7X Solar. Mais, vu la taille de boitier équivalente, il est plus honnête de comparer l’Epix avec la Fenix 7. Cette dernière affiche jusqu’à 18 jours en montre connectée, plus un potentiel gain de 4 jours maximum grâce à la recharge solaire que l’Epix n’a donc pas. En activité, cela peut monter jusqu’à 62 heures (+ 21 heures grâce à la recharge solaire).

La différence d’autonomie est donc considérable, énorme même. Mais l’autonomie atteinte par la Fenix 7 est telle que, à l’usage, peu de Belges en ont une réelle utilité lors de sorties, à part ceux qui s’aventurent sur des raids et trails de plusieurs jours. Après, niveau confort, il est toujours agréable de ne pas devoir passer par la casse recharge, qu’on oublie presque qu’on est propriétaire d’une Fenix.

A noter que l’Epix recharge très rapidement. A peine un peu plus d’une heure pour une recharge complète.

Enormément de points communs

Pour le reste, les deux montres sont identiques, l’Epix se positionnant comme une offre complémentaire dans la gamme de Fenix 7 avec un boitier de 47 mm. On y soulignera, dans les deux cas:

L'arrivée du tactile : C'est à notre sens une énorme plus-value pour l'utilisation de la cartographie, qui est désormais généralisée à l'ensemble de la gamme (même si les cartes doivent être téléchargées sur certains modèles vu la différence de mémoire disponible entre ceux-ci). Glissez votre doigt sur l'écran pour aller naviguer et, ensuite, sur un petit « + » ou « -» qui s'affiche pour zoomer/dézoomer. Même sous la pluie, sauf grosse quantité d'eau, cela fonctionne parfaitement. A noter que le tactile peut être désactivé facilement à tout moment. Histoire d'éviter que l'écran puisse défiler suite à un contact fortuit. Pour le reste, cela ne révolutionne pas, à notre sens, l'usage.

Stamina : C'est le nouveau widget qui s'ajoute aux nombreux autres existants. Il faut l'ajouter à chaque activité, car il n'est pas dans ceux qui s'affichent par défaut. En gros, il s'agit d'un indicateur vous indiquant en pourcentage le réservoir d'énergie qu'il vous reste et le temps ou le nombre de kilomètres que vous pourrez tenir à l'allure qui est la vôtre actuellement. Ne vous attendez pas à un outil ultra réactif et précis. Si vous accélérez d'un coup à votre vitesse maximale, vous ne passerez pas subitement de 20 km d'autonomie à 1000 mètres. Mais cela reste un bon outil, qui affiche des données réalistes, pour ceux qui ont besoin de se rassurer ou de mieux apprendre à se connaître.

Conclusion

Avez-vous besoin d'une autonomie supérieure à une journée complète en activité ?

Passer par la case recharge au minimum une fois tous les cinq jours est-il un souci ?

Si vous hésitez entre les deux modèles et que vous répondez "oui" à ces deux questions, alors mieux vaut plus que probablement privilégier la Fenix 7, taillée pour les longs défis sportifs.

Dans le cas contraire, l’Epix et son écran très lumineux auront sans doute vite fait de vous convaincre. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce modèle, qui n'était pas attendu, a connu une véritable razzia dans les commerces dès sa sortie.

Mais son prix d’entrée, à 899 € (et 999 € en version Saphirre), pourrait néanmoins vous refroidir, là où la Fenix 7 commence à 699 € (tout de même).