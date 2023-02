Test Carbon X3: la chaussure qui ne connait par le mur

Dans la lignée de la X2 que nous avions déjà pu tester, la Carbon X3 se présente comme un mélange très réussi entre confort et performance. Avec, d'une part, cette imposante semelle maximaliste qui fait l'ADN de la marque et, d'autre part, une mousse nouvelle génération et une tige hyper légère, le tout accueillant une plaque en fibre de carbone promettant un meilleur retour d'énergie pour un drop plutôt faible (5mm).

On est ici loin des sensations offertes par les chaussures taillées pour la performance, tels que les AlphaFly de Nike, les On Running Cloudboom Echo (notre test ici) ou encore la toute dernière née dans l'univers carbonée qu'est la KD900X de Kiprun.

La Carbon X affiche quelques grammes en plus que ces machines à record (260 grammes en 46, soit 5 de moins que ce que nous avions constaté sur le modèle précédent pour cette pointure) et le gain offert par la plaque en fibre de carbone est moins flagrant. Mais l’ensemble est bien plus tolérant et adapté à une pratique pour tous. Là où il se révèle très difficile pour un coureur lambda de répondre aux exigences imposées par une Cloudboom Echo sur une distance aussi longue qu’un semi-marathon, voire un marathon, la Carbon X est bien plus facile à appréhender et se révèle une compagne fidèle et régulière tout au long de l’effort, peu importe votre niveau ou votre état de fatigue.

©Hoka One One

Sur le marathon de Gand, même après avoir tapé le mur pour trainer nos jambes endolories jusqu’à l’arrivée, nous n’avons jamais eu l’impression de ne plus pouvoir répondre aux exigences de la chaussure. Au contraire, celle-ci s’adapte naturellement à l’évolution d’une foulée devenant plus rasante et moins souple au fil des bornes, tout en offrant un amorti et un confort bienvenus lors des moments difficiles. Mais cela n’empêche pas la Carbon X3 d’offrir également un sacré dynamisme, qui donne l’impression de voler quand les jambes tournent à plein régime comme ce fut le cas en première partie de course. Bref, un constat général qui ressemble à celui que nous avions relevé lors du test du modèle précédent.

Car le modèle 3, qui vient de sortir à un prix de 180 € (le même que celui de la X2 à sa sortie), n’offre finalement que peu d’évolutions par rapport à son prédécesseur. La construction de la semelle est identique et offre les mêmes sensations. La nouveauté se situe au niveau de la la tige, désormais faite avec une maille technique qui vient épouser complètement le pied sans aucune couture. Faite d'un seul bloc englobant la languette, elle a été complètement revue, tant dans le look que dans la matière utilisée, le tout gagnant quelques grammes et donnant à la chaussure un visage plus "compétiteur". C’est un peu plus compliqué à enfiler sans que cela soit gênant. Le tout donne le sentiment d’avoir des pieds mieux soutenus et d’obtenir plus de répondant de la part d’une chaussure qui confirme son statut de maître-achat pour tous ceux et celles qui souhaitent affronter de longues distances en ayant un excellent compromis entre confort et performance.

On aime

Un compromis parfait entre amorti et confort

Un prix mesuré par rapport aux autres chaussures "carbonées"

Un comportement constant au fil des kilomètres et des heures

La durée de vie de la chaussure (sur base de notre expérience prolongée avec la X2)

On n’aime pas

Peu de véritables évolutions par rapport au modèle précédent, sorti en 2021.

En bref