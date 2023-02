La Solar Glide 5 peut devenir votre go-to shoe pour l’année 2022. Que vous vouliez courir des bornes ou juste aller faire 30 minutes sur votre temps de midi, la dernière-née de la gamme Solar Glide vous satisfera.

Première sensation avec la paire : son confort. Une base au vu de son profil assez imposant et de ses 305 grammes. La semelle peut paraître rigide au premier abord mais n'enlève rien au confort. Nous ne sommes toutefois pas sur le même type d'appui qu'une Ultra Boost, avec un drop imposant de 10 mm. Le modèle phare d'Adidas est moins ferme à l'appui. Et donc bien moins stable et davantage taillé pour des runners plus aguerris ou visant des performances en course.

Stabilité et adaptabilité

La stabilité est le mot-clé de la Solar Glide. En adaptant son modèle avec plus de renfort et une semelle élargie, Adidas a travaillé au confort pour tous. Une notion importante. Tous les runners n’ont pas une masse grasse de 8%. Cette paire s’adapte aussi bien aux poids plumes qu’aux personnes plus fortes cherchant à se mettre au running ou à avaler les bornes en ayant le pied maintenu et de bons appuis au sol.

Adidas clame également avoir adapté son nouveau joujou à la morphologie féminine. Nous ne pouvons que le mentionner mais pas le confirmer étant du sexe opposé.

La chaussure s’inscrit également dans le travail d’Adidas pour réduire son empreinte écologique. Le dessus de la chaussure est composé au moins à 50% de matériaux issus du recyclage. Une évolution marginale qui mérite toutefois d’être notée.

©Adidas

On aime

L'ajoute de matériaux recyclés

Le look

Le confort global

On n’aime pas

La rigidité qui peut perturber

Le prix (140 euros) pour une chaussure de pur entraînement (sauf si vous trouvez une belle promotion)

N'aide en rien à aller plus vite

Fiche technique en bref