Test On Cloudneo : une chaussure recyclable et par abonnement qui doit encore gagner en durabilité

Performant, léger, confortable ou encore abordable. Autant de critères qui, selon les attentes et les pratiques, déterminent le choix d’une chaussure de course à pied. Désormais – enfin ! -, l’impact environnemental commence à être une option proposée aux coureurs au moment de faire leur choix parmi les nombreux modèles disponibles sur le marché.

En 2020, la marque suisse On lançait officiellement son projet Cyclon. L’objectif était de parvenir à mettre à disposition d’un coureur une paire de chaussures à la fois recyclable et par abonnement. Le sportif n’est donc ici plus propriétaire de sa godasse mais, en échange d’un montant forfaitaire mensuel, celle-ci peut être renouvelée une fois usée après retour à l’expéditeur. De quoi favoriser la récupération des chaussures et, in fine, le recyclage.

À la fin de l’été 2022, Cyclon est devenu concret avec la sortie de la Cloudneo, la première chaussure de ce service d’abonnement circulaire. Pour 29,95 euros par mois, les “abonnés” courent avec ce modèle ayant une durabilité estimée à 650 km. Ce qui, pour une moyenne hebdomadaire de 25 km, vous en fait changer tous les 6 mois. Soit près de 180 euros la paire, tout de même…

On Running Cloudneo ©On Running

Nous avons eu l’occasion de découvrir cette Cloudneo et de la tester. Voici notre avis.

Un projet durable tout relatif

Il faut saluer la volonté des marques d’enfin proposer des alternatives sur le marché. Oui, une chaussure recyclable et de qualité, c’est possible, même si le rendu est logiquement différent des tendances actuelles. Cependant, à ce stade, on se doit de souligner les limites d’un concept, on l’espère, amené à se développer. Le Cloudneo, étiquette à l’appui, reste produite en Asie (“made in Vietnam”), avec les déplacements que cela induit, et sa durabilité (650 km) est plus que modeste face à la plupart des modèles existants pouvant le plus souvent taquiner ou dépasser les 1000 bornes. Résultat, la chaussure, bien que recyclée, est changée plus régulièrement qu’un modèle plus classique.

Comparaison ne sera pas raison

Mais soutenons l’idée, bien que perfectible à ce stade. La Cloudneo se distingue donc de la grande majorité des chaussures de course à pied par le fait qu’elle est entièrement recyclable. Cela impacte évidemment le choix des matériaux utilisés – qui sont 100 % bio – ainsi que le design de la chaussure. Pour analyser ses performances et son look, c’est sous cet angle-là qu’il faut la regarder, sans vouloir absolument la comparer à ce qui se fait actuellement de mieux sur le marché pour un même prix.

Visuellement, on ne peut passer à côté de la comparaison avec l’Index 01, première chaussure recyclable proposée par Salomon en 2021. Avec, absence de teinture oblige, un blanc immaculé du plus bel effet au déballage de la chaussure mais qui peut très vite donner une teinte grisâtre à la chaussure après une sortie en automne. Mais le look est très réussi, donnant même envie que la chaussure nous accompagne à la ville.

Aux pieds, le Cloudneo apporte directement une sensation de confort, avec un fit vraiment bien ajusté.

Une routière taillée pour la vitesse sur de courtes distances

Le ressenti d’un amorti souple sous le talon en station debout, traduction de ces "nuages" typiques de la marque (discrets sur ce modèle) dans la semelle , est en réalité trompeur. Une fois en mouvement, la Cloudneo offre un amorti plutôt ferme. C’est une chaussure bien différente des standards actuels du marché, avec le plus souvent des mousses imposantes qui offrent à la fois confort et dynamisme. La Cloudneo est une chaussure qu’il faut dominer, ce qui plaira à ceux qui aiment sentir le contact de leurs pieds avec le sol. Sur la durée, cela peut néanmoins amener un surcroît de fatigue, voire devenir inconfortable pour les gabarits plus lourds ou ayant une attaque par le talon prononcée.

Relativement légère (298 grammes en 45, mais pas autant que cela n’aura été souhaité par On Running au début du projet), la chaussure est une vraie routière, dynamique et taillée pour la vitesse. On la préférera néanmoins pour les distances relativement courtes, comme une sortie rythmée sur un terrain stable de 10 kilomètres. Et par temps sec, histoire de ne pas la défigurer en une sortie.

On Running Cloudneo ©On Running

Une promesse globalement tenue

Reste que pour une première avec un objectif à la fois ambitieux (100 % recyclable) et original (par abonnement), la Cloudneo remplit globalement sa mission, même si le projet ira au bout de sa philosophie quand l’étiquette “made in Vietnam” pourra être remplacée par une production 100 % européenne et que la chaussure gagnera en durabilité.

Le projet Cyclon, pour tous ceux et celles qui souhaitent mettre l’impact environnemental au cœur de leur pratique sportive, mérite en tout cas d’être suivi et soutenu.

On aime

La voie montrée par le projet Cyclon

Le look de la Cloudneo

Confort global et légèreté

On n’aime pas

Un amorti très ferme

Une durabilité trop légère pour être en cohérence avec la philosophie du projet

On Running Cloudneo ©On Running

Fiche technique en bref