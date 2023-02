Test Salomon Phantasm : à la fois compétitive et accessible

Les premiers pas

On ne va pas le cacher. Malgré son look attractif, les premières sorties furent difficiles. Malgré le choix d’une pointure habituelle dans la gamme Salomon, nous avions ce sentiment d’être à l’étroit à l’avant-pied, comme c’était souvent le cas voici quelques années sur les modèles Salomon. Il faut dire que le fit de la chaussure, très ajusté dans une optique de maintien et de performance, vient épouser le contour du pied. Mais celui-ci s’est petit à petit habitué pour finalement (après 4 à 5 sorties) y trouver complètement ses aises, que ce soit pour un footing de 5 km ou un semi-marathon plus rythmé. Soyez néanmoins vigilant à la pointure que vous choisissez pour ce modèle et n’hésitez donc pas à passer par la casse “essai” avant de l’embarquer.

Quelles sensations ?

Par rapport à la version S/Lab, la Phantasm affiche une semelle plus imposante, dans la continuité de ce qu’on a pu voir en 2022 sur d’autres modèles de la marque et la tendance générale du marché, comme les traileuses Ultra Glide ou Pulsar Trail déjà testées. Cela se traduit notamment par un drop de 9 mm (pour 6 sur la S/Lab) et quelques grammes en plus (moins de 40 grammes) pour un modèle qui reste très léger (235 grammes en taille 46, ce qui est remarquable ! ). Le prix officiel est également plus abordable (150 € pour 180 € à la S/Lab), alors qu’il est possible de la trouver sans trop de difficulté à un coût moindre.

La Salomon Phantasm, à ne pas confondre avec la S/Lab Phantasm plus élitiste. ©Salomon

Aux pieds, cela donne une chaussure très confortable, tant au repos/station debout qu’à la course. On ressent véritablement les effets de la mousse nouvelle génération, à la fois imposante et légère, sous l’arrière du pied. Ce qui frappe encore plus, c’est la sensation de bascule vers l’avant qu’offre l’intercalaire de la chaussure, incurvé. Une fois en mouvement, cela accentue le dynamisme et cette sensation d’être propulsé vers l’avant, tout en fluidité. La Phantasm donne envie de tout donner. Un sentiment agréable, qui ne l’empêche pas d’être un bon partenaire à des allures moins soutenues.

Conçue pour la route, la Phantasm se comporte évidemment moins bien une fois que vous quittez les chemins bétonnés ou instables. L’adhérence sur sol détrempé ou piégeux n’est pas non plus son point fort. Mais là n’est pas ce qu’on lui demande.

Pour quel public ?

Cette Phantasm est donc une routière qui s’adresse clairement à tous ceux et celles qui veulent une chaussure compétitrice, mais qui affiche un minimum de polyvalence pour être portée en plusieurs circonstances ou en tout cas pas uniquement lorsque l’on vise son meilleur chrono.

Si vous êtes en forme, ce modèle vous accompagnera sans souci vers votre record personnel, qu’il s’agisse d’un 10 km ou d’un marathon. Mais il pourra aussi être utilisé, contrairement à des chaussures plus exigeantes, lors d’un footing de récupération voire, mieux encore, lors d’une sortie longue en endurance. Malgré son ADN “performance”, c’est donc un modèle qui se veut accessible, que l’on parle de gabarit ou de performance.

Un nouveau compromis bien réussi.

On aime

Le compromis très réussi entre performance et confort ;

La sensation d’être propulsé vers l’avant ;

Sa relative polyvalence en fonction des allures de course ;

Son poids plume.

On n’aime pas

Son fit un peu trop serré sur l’avant-pied dans notre cas ;

Sous un laçage qui permet un serrage optimal sur tout le pied, la languette de la chaussure pourrait néanmoins mieux s’ajuster pour plus de confort.

