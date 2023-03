Hoka a dévoilé sa chaussure de course sur route la plus performante “jamais créée”

Salomon a dévoilé l’Index.02, la 2e version de sa chaussure de course à pied recyclable

Deux ans après avoir proposé sa première chaussure recyclable, la marque d’Annecy propose un modèle plus léger, confortable et performant, avec un look dans l’air du temps. Et des émissions de CO2 réduites de plus de 40 % par rapport à une chaussure de running classique.