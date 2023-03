Vectiv Summit Pro : voici le test de la “super chaussure” de trail promise par The North Face

The North Face est néanmoins bien décidé à se faire une place au soleil au sein du marché des chaussures de trail et a donc travaillé, dès avant la sortie du premier modèle, sur l’évolution de cette Vectiv. Et si la marque vient de loin par rapport à la concurrence, elle a fait quelques jolis bonds en avant ces derniers mois, qui sont à souligner. Ses chaussures, en haut ou en bas de sa gamme, n’ont bien souvent plus rien à envier à la concurrence active sur ce segment.

Dans la foulée d’une Enduris II, qui a tous les atouts pour séduire un large public dans sa pratique quotidienne sur les sentiers, est sortie début 2022 la Summit Vectiv Pro, l’évolution grand public de la Flight Vectiv au sein de la gamme élite de la marque, Summit Series.

Flight Vectiv vers Summit Vectiv Pro : une révolution plutôt qu’une évolution

Mais plutôt que de parler d’évolution, on utilisera plus volontiers ici le terme de révolution. Car difficile, tant d’un point esthétique que des sensations, de faire un lien direct entre les deux modèles séparés pourtant de seulement deux années.

Flight Vectiv Vs Summit Vectiv Pro ©The North Face

Peut-on pour autant parler de super chaussure – ou plutôt de “super-shoe” – comme s’en vantaient ses concepteurs au moment de présenter ce modèle ? Pour répondre directement, on dira non. Mais le modèle a cependant bien des atouts pour séduire les coureurs.

Un look bien plus imposant mais un poids plume

La Summit Vectiv Pro, qui bénéficie de l’évolution technologique des nouvelles mousses plus légères, est une chaussure au look plus massif, dans l’air du temps. Avec 32 mm d’épaisseur sous l’arrière du pied (pour 26 mm à l’avant, donc un drop de 6 mm). C’est 6 mm de plus que la Flight Vectiv !

L’amorti est très souple. Il suffit de pousser avec ses doigts sur la semelle extérieure pour comprendre combien celle-ci peut absorber les impacts. Le tout avec un poids plume puisque notre modèle, en taille 45, n’affiche que 288 grammes sur la balance. On est dans la parfaite suite de ce que les nouvelles mousses permettent aujourd’hui.

Au niveau du confort, les sensations sont également très différentes de sa devancière. Là où on avait l’impression de taper le sol et de sentir la dureté du carbone sous le pied avec la Flight Vectiv, on court véritablement sur un nuage avec ces Summit Pro, que The North Face n’hésite donc pas à qualifier de “super-shoe”. Un sentiment plutôt agréable.

La semelle, bien plus imposante, offre des sensations différentes de la première version, avec un amorti bien plus marqué. ©The North Face

Une fourchette plutôt qu’une plaque

Le trail, par définition, se court sur des sols à la stabilité toute relative. A contrario de la route, les bénéfices d’une plaque en fibre de carbone sont discutables. C’est pourquoi The North Face a adapté son approche en proposant non pas une plaque mais une “fourchette” en carbone. Concrètement, la plaque est découpée en ailettes à l’avant pied, permettant à celle-ci de s’adapter aux variations du terrain. Des ailettes qui remontent également sur les bords à l’arrière et à l’avant de la chaussure, pour offrir plus de maintien.

Dans les faits, avec l’important amorti de la chaussure, on ne ressent que peu les bénéfices directs de la présence de cette fourchette en carbone dans la Summit Vectiv Pro. Malgré son gabarit, la chaussure, légère donc, possède un vrai ADN de compétitrice, tout en étant facile à appréhender. À 250 euros l’unité, on n’osera cependant pas clamer haut et fort que c’est la super-shoe attendue par le marché. Mais au sein de la gamme The North Face et pour les nombreux aficionados de la marque, c’est assurément un incontournable.

A noter que, dans la gamme, il existe une déclinaison élite de cette chaussure, la dénommée Summit Vectiv Sky. Les différences ? 9 mm de moins sous le talon, seulement 3 mm de drop et… 50 euros de moins. Le confort, plus que la performance, a donc son prix.

Un aperçu de la Summit Vectiv Sky, déclinaison de le Vectiv Summit Pro. ©The North Face

La tenue sur sol humide reste son gros point faible pour une utilisation en Belgique

Pour une super-shoe, on a néanmoins relevé quelques points faibles. En Belgique, son manque d’accroche sur sol boueux, voire simplement humide, se révèle vite un important handicap. Il y a un léger mieux par rapport au premier modèle mais cela reste insuffisant pour passer l’automne et l’hiver. C’est plutôt une godasse qu’il faut emmener sur des chemins secs, tels qu’on peut généralement en trouver en montagne l’été et qui n’a – logiquement – pas été imaginée uniquement pour le petit marché belge.

Des chaussures faites pour courir sur des sentiers secs et pas trop techniques. En Belgique en hiver, l'équation peut être compliquée... ©The North Face

Les deux autres faiblesses sont des détails plus personnels. Sur un terrain instable, il nous est arrivé de sentir légèrement le contact avec la “fourchette” en carbone à l’avant de la chaussure, sans que cela ne soit handicapant pour autant. Cela fait mauvais genre néanmoins. Enfin, l’important contrefort et remontée de la tige à l’arrière de la chaussure, qui a pour objectif de renforcer le maintien du pied, a provoqué quelques frottements sur le talon lors de notre test. Comme toujours, un modèle à essayer avant de craquer donc.

On aime

Le confort général de la chaussure

Sa compétitivité

Son look attractif

Son poids plume

On n’aime pas

A 250 euros la paire, le rapport qualité-prix n’y est pas

Une adhérence inexistante sur sol boueux/humide

Sur les terrains en dévers, il nous est arrivé de sentir les ailettes en carbone à l’avant du pied

La fiche technique en bref