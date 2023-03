Visite au cœur de l’Annecy Design Center, là où sont créées et testées les chaussures Salomon

Un vendredi après-midi au cœur du dernier été, nous avons eu l’opportunité de visiter les lieux. Vu la période, l’ambiance était très calme. Mais cela nous a permis de mieux comprendre le processus de création d’une chaussure, de l’idée originale aux multiples tests effectués avant la mise sur le marché.

Les prototypes naissent à Annecy

Le hall d’entrée de l’Annecy Design Center fait honneur à la riche histoire de Salomon, qui a débuté en 1947 au cœur d’Annecy. On parlait alors d’un petit atelier de 3 personnes et il n’était pas encore question de course à pied et encore moins de trail running.

Le hall d'entrée de l'Annecy Design Center rend hommage à la riche histoire de la marque Salomon. ©T. H.

Pour rentrer dans le vif du sujet, il faut s’aventurer jusqu’à l’atelier prototypes. Là, s’accumulent machines, chaussures, tissus et prototypes. Ici, l’objectif est de produire un modèle qui pourra ensuite être testé et validé pour mise en production. L’atelier est en fait le client des différentes marques du groupe finlandais Amer Sports, au sein duquel on retrouve donc Salomon, mais aussi Wilson, Arcteryx ou Atomic… Les employés, sur base des commandes reçues par les bureaux d’études, découpent et retravaillent d’anciens produits ou innovent pour arriver à la demande formulée. Le plus souvent, les chaussures développées en tant que prototypes vont au bout du processus, jusqu’à la commercialisation. Les échecs sont plutôt rares, à l’inverse des ajustements à faire et à refaire avant d’arriver au modèle souhaité.

L'atelier prototypes de l'Annecy Design Center. ©T. H.

L’innovation vient de partout

On est donc loin, à l’Annecy Design Center, de l’image d’un savant fou qui s’amuse avec les éléments pour tenter de sortir LA chaussure qui révolutionnera le marché. Quand on parle d’innovation, il s’agit d'ailleurs le plus souvent de corrections et améliorations par rapport à un dernier modèle ou d’adaptations face à la concurrence. Les ruptures, si elles existent, sont plus rares. Reste que les facteurs qui amènent à l’innovation sont, eux, nombreux.

À lire aussi

“La demande du marché, la consommation des pratiquants, les idées des employés de Salomon ou encore les retours des athlètes peuvent tous avoir une influence sur ce que vont être les prochains produits”, nous glisse l’un des employés de l’atelier. “On est évidemment attentif aux tendances, tout en restant cohérent par rapport à notre identité.”

Des employés qui sont eux-mêmes testeurs

À travers les vitres de l’atelier, on peut deviner une surface récemment aménagée à l’extérieur pour courir. C’est l’une des manières, rapide et efficace, de tester un prototype. Ici, le sport n’est pas qu’un emploi. Sans surprise, certains employés sont donc eux-mêmes testeurs des produits, en allant courir juste à côté du bâtiment, voire un peu plus loin sur leur temps de midi.

Les athlètes de renom associé à la marque, tel François D’Haene, sont également inclus dans le processus de création. Surtout en ce qui concerne la gamme S-Lab dédiée à l’élite. “François, il voit tout”, nous glisse notre premier interlocuteur. Il est capable de sentir la moindre différence sur une chaussure.” Mais Salomon doit aussi et surtout parler à tous les coureurs. “Ces retours sont très utiles mais il faut garder en tête que tous ceux qui font du trail ne sont pas François D’Haene. On doit pouvoir s’adresser à tous, en adaptant la technologique et les caractéristiques techniques d’un modèle au grand public. ”

Le Test Labo, lieu de torture des chaussures

Une fois les prototypes aboutis et donnant satisfaction sur le terrain, les chaussures sont soumises à une importante salve de tests. Tout cela se passe dans une autre partie du bâtiment de l’Annecy Design Center, le Test Labo.

Dans le Test Labo, on teste les chaussures, même des autres marques, sous toutes leurs coutures. ©T. H.

“On teste tout ici”, rigole son responsable. “De la matière première jusqu’à la chaussure terminée. Du lacet au caoutchouc en passant par les textiles qui constituent la chaussure. Tout ! Et on ne teste pas que du Salomon ! ”

Ici, les chaussures sont soumises à de nombreuses contraintes mécaniques selon un cahier des charges bien précis et commun à toutes les marques au niveau mondial. On les soumet par exemple à des températures et une humidité élevées durant plusieurs jours, on teste leur adhérence sur les sols humides ou on observe leur résistance à l’usure. Rien n’est oublié et tout est relevé. Pour une seule paire, cela peut représenter plusieurs jours de tests.

“Tous les fabricants utilisent la même procédure. D’ailleurs, quand je fais des tests avec des chaussures concurrentes, je fais exactement la même chose. Si différences il y a, on sait que c’est réellement entre les deux modèles et non en raison d’une procédure différente.”

Ce sont ces tests qui, outre la validation finale d’un produit, permettent d’offrir des garanties aux consommateurs et de réaliser des fiches produits détaillées. “Si on affirme que la durée de vie d’un modèle est de 1200 km, c’est que cela a été testé. Cela ne vient pas de nulle part. Il en va de notre image. ”