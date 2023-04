Facile à appréhender, efficace pour les sorties calmes ou pour les entraînements plus soutenus, cette chaussure en est déjà à sa 9e déclinaison, sortie en février dernier. Vu son succès, c’est avec curiosité que nous l’avons testée (nous avions déjà pu découvrir la Clifton dans sa version Edge en 2020).

Confort et légèreté, ses gros plus

Avec à peine 280 grammes en taille 46 malgré son gros gabarit dans la pure tradition de la gamme Hoka, la Clifton 9 fait partie des chaussures dites légères. En 42 2/3, la marque évoque même un poids de 249 grammes, soit un gain, minime, de 4 grammes par rapport à la version 8. Certes, il y a mieux mais on parle alors de chaussures taillées pour la compétition, ce qui n’est pas l’unique destination de ce modèle.

Pour une polyvalente, la Clifton 9 affiche un poids très léger sur la balance. ©Hoka

Aux pieds, cette légèreté se ressent immédiatement. Elle est réhaussée d’un grand sentiment de confort lors des premières foulées. Cela passe par un imposant amorti sous le talon, mais également à l’avant-pied. On peut presque parler de matelas. La languette, au niveau du coup de pied, est également hyper confortable, à l’instar d’une tige revue et adaptée (plus épurée et avec plus de perforations sur le dessus) qui enveloppe littéralement le pied. À souligner également la protection offerte à l’arrière du talon, zone souvent sensible chez les coureurs.

Ceux qui apprécient pouvoir sentir le sol à chaque foulée fuiront probablement ce modèle, plutôt “mou”. Mais ceux, nombreux, qui préfèrent un amorti imposant, moelleux même, pour accompagner leurs pieds sur la durée seront servis.

De la polyvalence, avec une pointe de dynamisme

Ces Clifton 9, dans la stricte continuité de ce qui a fait le succès des versions précédentes, se caractérisent aussi par leur polyvalence. Si on vise une performance, ce n’est sans doute pas la chaussure que nous embarquerons avec nous le jour de la course. Certainement pas même si vous êtes un athlète qui joue le chrono à l’avant du peloton. Mais pour toutes les autres occasions, qu’on parle de footing de récupération, de sorties plus rythmées ou d’intervalles longs sur route, elles seront un excellent compagnon.

Par rapport à d’autres Hoka, l’effet “rocker”, ce basculement de la chaussure de l’arrière vers l’avant, nous a semblé moins marqué. Mais jamais on n’a réellement senti les limites de la chaussure lorsque nous avons voulu accélérer. Au contraire, son poids plume est, à ce niveau, appréciable, même si elle ne renvoie pas le même dynamisme que d’autres modèles taillés pour la compétition, avec ou sans plaque de carbone. Mais ce n’est pas là leur destination.

La semelle de la Hoka Clifton 9 culmine désormais à 32 mm de hauteur. ©Hoka

Plus de hauteur, mais gare à la stabilité

L’imposante semelle de la Clifton 9 a encore gagné un peu en hauteur (3mm) sur cette version, portant la semelle à 32 mm au niveau du talon. Cela renforce le look, réussi à nos yeux, du modèle, tout comme le confort. Reste que, à certains moments, on a ressenti des limites de cette course vers le haut au niveau de la stabilité du pied, pouvant fuir vers l’intérieur ou l’extérieur en cas d’une mauvaise pose. C’est, à nos yeux, une des limites de cette version, bien que Hoka indique avoir élargi la semelle pour éviter ce phénomène.

Pour qui et pour quelle(s) distance(s) ?

Vu sa polyvalence, ce modèle peut convenir à beaucoup de monde et d’usages. Pour les débutants, après avoir vérifié que la chaussure convenait, cela peut être une bonne assurance de ne pas se tromper. Pour les coureurs confirmés, les Clifton 9 peuvent être la chaussure qui sert lors des footings ou des entraînements à des allures pas trop soutenues. Du 5 km au marathon, c’est aussi une paire qui est capable du grand écart au niveau des distances.

Le modèle prend 10 euros supplémentaires par rapport à la Clifton 8, sortie 2022. L’inflation est passée par là mais on regrettera que le prix d’une chaussure pour un usage quotidien se stabilise désormais à 150 euros (!).

On aime

Le confort, dès les premières foulées

Un dynamisme étonnant pour un modèle passe-partout

Le modèle 9 gagne encore quelques grammes

On n’aime pas

Un déficit de stabilité

Le prix

Fiche technique en bref