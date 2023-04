Test Kiprun KS900 Light : l’arme à 100 euros de Decathlon pour tenter de séduire le large public des coureurs réguliers

Si le rapport qualité-prix des produits de la marque française reste son incontestable atout n°1, Kiprun, la dénomination qui va peu à peu émerger pour l’ensemble des produits running, veut aussi séduire un autre public que celui des pratiquants débutants ou peu réguliers. L’objectif ambitieux, déjà annoncé en 2022, est de devenir s’installer dans le top 5 des plus grandes marques running au monde. Sacré défi.

“On veut que 10 % des coureurs aux départs des courses soient équipés par nos produits”, souligne Anthony Dulieu, leader Kiprun pour Decathlon.

Pour y parvenir, Kiprun mise sur des produits à la fois accessibles mais également qualitatifs, en regard à ce que proposent les leaders du marché. La sortie de la Kiprun KS900 Light s’inscrit dans cette tendance. Une routière à 100 euros, à la fois légère et endurante, qui doit séduire le grand public et casser une image plus vite associée à des prix bas qu’à la qualité. Nous l’avons testée.

Un look plus affirmé et qualitatif

La Kiprun KS900 Light a bien meilleure mine à notre goût que la KS900 sortie voici un an et qui fut également présentée en marge du Marathon de Paris à cette époque. La KS900 Light a une tige au look beaucoup plus compétitif et qualitatif. La semelle, épaisse et alvéolée, reste dans la lignée de ce qu’offrent les modèles Kiprun depuis 2022 grâce aux nouvelles mousses. L’accent est clairement mis sur le confort.

Un look plus qualitatif pour la KS900 Light ©Décathlon

Un confort en progression

À notre sens, Kiprun a encore franchi un palier avec cette KS900 Light, qui a tenté de combiner légèreté et confort avec un certain succès. Le pied est très confortablement installé dans la chaussure et il n’y a plus aucune couture ou contrefort pour venir vous gêner, à la marche comme à la course. Si, par le passé, vous sentiez directement une différence dans le confort général avec une chaussure – plus chère – des marques les plus populaires du marché, ce n’est plus nécessairement le cas ici.

L’amorti est très présent visuellement. À la course, il se fait un peu plus discret, permettant un bon compromis entre confort et contact du pied avec le sol pour ceux qui veulent accumuler les kilomètres sans trop forcer. C’est ce que nous avons pu constater dès notre première sortie, effectuée deux jours avant le Marathon de Paris en compagnon, notamment, du double médaillé olympique Paul Chelimo, nouvel athlète Kiprun.

Premières foulées avec la KS900 Light à Paris, en compagnie du double médaillé olympique Paul Chelimo. ©IPM

La chaussure, conçue pour tenir 1000 kilomètres, est une vraie polyvalente, qui pourra vous emmener partout sur la route (jusqu’au marathon) mais, et c’est sa limite, qui n’excelle cependant réellement sur aucun terrain.

Un rapport qualité-prix imbattable

On soulignera que Decathlon propose cette KS900 Light à 100 euros. C’est 20 euros de moins que la KS 900 à sa sortie, qui était sans doute un prix trop élevé pour la clientèle du géant français. Le rapport qualité – prix est, une nouvelle fois, son point fort. Et si la différence de prix est importante avec certains modèles des “grandes” marques, la différence de qualité n’est, elle, plus frappante.

En quête d’une vraie identité pour se différencier

Si la KS900 Light est une bonne chaussure, on regrette cependant le manque de caractère affirmé par ce modèle sans doute trop polyvalent pour conquérir en masse le public des coureurs qui prennent le départ des courses. Les sensations en courant sont bonnes, mais sans réellement surprendre. Ce qui rend difficile de donner une réelle identité à ce produit phare de la gamme Kiprun 2023. Pour conquérir un plus large public, Decathlon devra, outre le prix, pouvoir aussi faire rêver.

Decathlon mise énormément sur la KS900 Light et veut faire de Kiprun un acteur phare du marché mondial du running dans les années à venir. ©IPM

Pour quel type de coureur ?

La KS900 Light est avant tout une routière, qui pourra aussi affronter les sentiers et chemins secs non techniques au besoin. Pour un footing lent ou une course sur 10, semi ou marathon, elle peut être votre compagnon. Sa polyvalence est une qualité (pas besoin d’avoir plusieurs chaussures dans son armoire) mais aussi un défaut, car elle n’est ni une compétitrice dans l’âme ni une chaussure uniquement axée sur le confort. À vous de faire votre choix.

On aime

L’excellent rapport qualité – prix

Un look plus affirmé et qualitatif

Sa durabilité

Sa légèreté

Sa polyvalence

On n’aime pas

Le manque de caractère du modèle

Sa polyvalence, car c’est aussi son défaut.

