Test Garmin Forerunner 265 : Avec un écran hyper lumineux, cette montre ultra-populaire quitte le milieu de gamme

Moins d’un an après la sortie de la 255, Garmin propose en effet depuis quelques semaines la Forerunner 265 (et la 965). Elle est à la fois très différente et dans la continuité de sa devancière, qu’elle ne souhaite pas effacer du marché. On l’a testée.

Sa grande différence ? Un écran très lumineux

À l’instar de l’Epix 2, qui peut être assimilée à une Fenix 7 avec un écran AMOLED, la Forerunner 265, véritable montre multisports, vient se positionner comme une Forerunner 255 améliorée, avec là aussi un écran AMOLED. Celui-ci est de plus bel effet, rehaussé par une interface graphique joliment améliorée par les développeurs. Une fois testé, il est d’ailleurs difficile de faire marche arrière et de réutiliser une montre avec un écran “classique”. Cela donne l’impression de faire un bond de plusieurs années en arrière. C’est incontestablement la grosse (et principale) amélioration de cette Forerunner 265.

Cet écran, qui a le petit défaut d’être un peu moins lisible lorsque la météo est très ensoleillée, a deux impacts, qui pourront influencer négativement votre choix selon vos besoins et votre budget.

La famille des Forerunner 265, avec des look très variés mais toujours lumineux. ©Garmin

Une autonomie impactée mais qui convient à la majorité des usages

Le premier revers de la médaille de la technologie AMOLED est qu’elle est énergivore. Cela se traduit par une autonomie moindre que sur les derniers modèles. Néanmoins, on est arrivé à un tel degré de performance sur les dernières montres que cela permet d’offrir une autonomie tout à fait correcte malgré l’écran AMOLED.

En activité, avec le mode GNSS double fréquence activé offrant une extrême précision de la trace, nous avons par exemple consommé 25 % sur une sortie running d’un peu moins de 4 heures. Ce qui nous amène à environ 15 heures d’autonomie en activité, en laissant la montre telle qu’elle est configurée par défaut. Avec le GPS seul, cette autonomie monte à 20 heures, selon la marque.

En mode montre connectée, la consommation varie en fonction de l’usage. Si l’écran, qui s’éteint lorsqu’il n’est pas consulté, est souvent activé, cela peut rapidement chuter. Garmin évoque jusqu’à 13 jours d’autonomie mais, avec quelques séances de sport au menu, vous devriez en principe passer par la casse recharge une fois par semaine en moyenne, voire un peu moins souvent.

Un prix qui n’est plus celui du milieu de gamme

Le second impact de l’arrivée de l’AMOLED sur la Forerunner 265 est la montée en flèche du prix. Plus qu’un détail !

La montre, par ailleurs disponible dans une taille de boîtier plus petite (265S), est affichée désormais à 499 €. On est loin des 349 euros de la Forerunner 255 à sa sortie. À ce stade, il faut désormais parler pour la 265 d’une montre haut de gamme, qui a tout ce qu’il faut, écran lumineux y compris, à l’exception de la cartographie. Vu que, sur le plan de l’usage, l’expérience n’a pas été révolutionnée, la Forerunner 255 garde tout son sens pour ceux qui ne souhaitent pas débourser 150 euros de plus pour une montre dont les améliorations sont principalement dans le domaine du confort d’utilisation (avec, notamment, un nouveau bracelet en silicone bicolore plus joli et plus confortable).

Puissance et dynamiques de course, écran tactile, score de préparation à l'entraînement...

Pour le reste, la Garmin Forerunner 265 est dans la continuité de ce que la marque propose ces dernières années. Plusieurs points sont néanmoins à souligner.

Lors de notre test, on a cette fois été positivement surpris par la qualité des données fournies par le cardio au poignet. Bien sûr, il y a toujours un peu de latence et les pics restent lissés. Mais, en dehors d’une séance d’intervalles courts, l’ensemble est très cohérent, ce qu’on a rarement vu sur une montre running connectée ces dernières années.

Garmin a également choisi de déployer sur la 265 le score de préparation à l’entraînement déjà vu sur la Forerunner 955 (qui a donc aussi vu arriver une version 965 avec un écran AMOLED). Si ce n’est pas une nouveauté, c’est une intégration appréciable car l’outil se veut pertinent et efficace. Sur base de votre historique de sommeil, de votre récupération, de votre charge d’entraînement ou encore de votre historique, il vous fournit un indice (qui va de 1 à 100) sur votre préparation à aller vous entraîner. Cela va bien au-delà de ce qui était proposé par le passé et qui reposait uniquement sur l’historique d’entraînement.

Le score de préparation à l'entraînement, ici à son plus bas niveau. ©IPM

Le widget Stamina (qui mesure de façon instantanée votre endurance, soit le temps que vous pourrez tenir un effort en cours selon l’intensité de celui-ci et votre état de forme général) reste par contre réservé aux modèles supérieurs.

Sur cette Forerunner 265, l’écran est également tactile. Certains apprécient, d’autres moins. De notre côté, en l’absence de la cartographie (uniquement suivi d’itinéraire sur la 265), nous n’en avons pas réellement eu usage lors de ce test, privilégiant une utilisation via les 5 boutons classiques des Forerunner.

Enfin, on soulignera que la puissance et, par conséquent, les dynamiques de course sont désormais disponibles sur la montre sans devoir embarquer un capteur externe. Intéressant, même si ces chiffres sont toujours à prendre avec prudence et à ne comparer qu’avec son historique personnel plutôt qu’avec d’autres sportifs équipés de capteurs d’autres marques.

On aime

La luminosité de l’écran

L’autonomie, oui, car on s’attendait à des performances moindres à ce niveau avec un écran AMOLED énergivore.

L’intégration du score de préparation à l’entraînement, widget fiable et qui tient compte d’une multitude de paramètres, sportifs et non sportifs

Une interface graphique qui rend très rapidement addict.

L’amélioration de la pertinence des données fournies par le capteur cardio au poignet.

La puissance et les dynamiques de course sont désormais disponibles sans capteur externe

On n’aime pas

Le prix (499 €), qui n’est plus celui d’une montre connectée de milieu de gamme comme pouvaient être présentées les Forerunner 235, 245 ou 255.

Par temps très lumineux, la visibilité de l’écran est moindre.

Pa rapport à la Forerunner 255, les fonctionnalités ont finalement peu évolué.

