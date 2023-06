La Metacross, la première chaussure de trail de Salomon entièrement fabriquée en France

La relocalisation d’une partie de la production est un projet de longue date pour la marque outdoor d’Annecy. “Être au plus près de nos consommateurs et avoir la capacité de répondre à leur demande plus rapidement est un enjeu essentiel pour nous, mais aussi réduire nos cycles de développement et bien entendu réduire notre empreinte carbone”, explique Guillaume Meyzenq, vice-Président Footwear à Salomon.

D’un point de vue social et environnemental, ce projet est l’une des actions menées par la marque afin d’atteindre son engagement de réduire son empreinte environnementale de 30 % d’ici à 2030. “En produisant la Metacross dans l’Advanced Shoe Factory 4.0, nous réduisons de 22,8 % l’empreinte carbone de ce modèle par rapport à son équivalent fabriqué en Asie. La nouvelle version de la Metacross attendue en fin d’année améliorera encore ce ratio grâce à une augmentation des composants venus d’Europe.”

Cette chaussure sera distribuée dans le réseau Intersport.

La Metacross, qui a des airs de Supercross, se veut destinée aux courses occasionnelles sur les sentiers meubles et boueux. On y retrouve une tige Matryx, réputée pour sa résistance à l’abrasion. Légère et assemblée sans coutures, elle offre un maintien du pied confortable et une respirabilité optimale. Son poids est de 287 grammes, pour un drop de 10 mm et un prix de vente conseillé de 120 euros.