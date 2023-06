Test Evadict MT Cushion 2 : la chaussure de trail polyvalente à 100 euros qui joue dans la cour des grands

Proposée à 100 euros plutôt que 90 dans sa première version, le MT Cushion, que la Française Blandine L’Hirondel portait lors de son titre mondial en trail long en octobre 2022, a été considérablement revue et testée sur plus de 50000 km et 1 million de mètres de D + par des ambassadeurs de la marque. Elle est décrite comme ayant un amorti plus moelleux, plus de confort et plus de durabilité. C’est ce que nous avons voulu vérifier au travers de notre test.

Verdict : objectif accompli

Après une bonne centaine de kilomètres parcourus, dont deux sorties de près de 4 heures, on ne peut qu’être convaincu par le compromis proposé par ce nouveau modèle qu’on qualifierait de notre côté comme étant polyvalent, confortable sans être dénué d’une certaine forme de dynamisme malgré son imposant talon. Le tout à un prix qui reste contenu face aux autres acteurs du marché. Dans la droite ligne de ce que Decathlon fait désormais sur ces modèles “haut de gamme”, la MT Cushion est une excellente chaussure de trail.

Un look sobre mais réussi

Commençons par la première impression, celle donnée par le look général de la chaussure. À l’instar de la Kiprun KS900 Light testée récemment, on se trouve face à une chaussure beaucoup plus moderne que celle qu’on pouvait voir par le passé dans les rayons Decathlon. Fini l’impression du low cost. À la fois efficace et discrète, elle ne dénote pas parmi les centaines de godasses aux pieds des traileurs au départ d’une course.

À l’aise sur les terrains de jeu belges

Aux pieds, sa polyvalence est assurément son point fort (cela peut aussi être un point faible pour ceux qui cherchent une chaussure avec un caractère très marqué, ce qui n’est pas son cas). Elle nous semble un compagnon idéal pour des sorties de 2 heures ou plus mais elle fera aussi le job pour des sorties plus calmes à allure calme. Une vraie chaussure à tout faire.

Autre élément à souligner quand on pratique le trail en Belgique : son accroche est remarquable. À la différence de certaines chaussures de trail taillées uniquement pour la montagne en été, ses crampons de 5 mm lui permettent d’être à l’aise sur des terrains meubles et humides, comme on peut en trouver les trois quarts de l’année quand on se promène en forêt chez nous. Pour autant, elle ne “tape” pas lorsqu’elle doit composer avec des sols plus durs. Polyvalente, on vous disait.

Si son amorti est moelleux et le talon bien large, on n’a pas l’impression d’être sur un cousin ou déconnecté du sol en raison d’une mousse trop importante. Avec 4 mm de drop et “seulement” 22 mm de semelle sous le pied à l’arrière de la chaussure, elle parvient à conserver un certain dynamisme, même si on n’ira pas jusqu’à dire que cela fait partie de ses forces. Avec ses 300 grammes en taille 45, le compromis n’en est pas moins correct.

Une bonne accroche pour les terrains meubles ou boueux. ©D. R.

Lacets : quelques centimètres qui font la différence

Il faut aussi souligner la présence d’un mesh en Matryx, gage de durabilité pour une chaussure qui peut viser les 1000 km de longévité. Reste que le maintien de l’avant-pied laisse quelque peu à désirer, ce qui peut devenir une limite sur des terrains en dévers ou plus techniques. Pour notre usage, cela ne fut cependant pas un problème.

Son principal point faible constaté est venu d’un détail, qui prend vite toute son importance. Sur notre modèle taille 45 et pour notre pied, les lacets sont beaucoup trop courts pour pouvoir faire un double nœud sans devoir serrer outre mesure le coup de pied. C’est pourtant indispensable quand on part pour plusieurs heures sur les sentiers. On a essayé le nœud simple, il s’est dénoué après quelques kilomètres. Quant au double, il nous a obligés à devoir serrer plus qu’à l’accoutumée.

Les lacets de la MT Cushion 2 sont courts, trops courts à notre goût. ©D. R.

On aime

Sa polyvalence

Son accroche

Le confort, principalement à l’arrière du pied

Le rapport qualité-prix

On n’aime pas

Des lacets trop courts pour faire facilement un double nœud

Son manque de caractère

La fiche technique en bref