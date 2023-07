On va d’abord commencer ce test en soulignant qu’on apprécie particulièrement le look de cette version 5 de la Sense Ride. La chaussure que nous avons pu essayer affichait une dominante blanche, accompagnée d’un rouge ogre et d’un jaune mat. Le tout donne même envie de la préserver de la boue et des sentiers pour la garder aux pieds dans la vie de tous les jours, la Sense Ride n’embarquant pas une énorme semelle lui donnant un cachet “course à pied only”.

Un look qui séduit. ©D. R.

Pour quelles pratiques ?

En mode sport, la Sense Ride 5 peut presque tout faire, pour autant que vous appréciez courir avec un fit toujours étroit sur l’avant-pied. Son terrain de prédilection est, comme les modèles précédents, les sentiers pas ou modérément techniques, sur surfaces sèches de préférence, même si ses crampons légers et redessinés de 3,5 mm font néanmoins le job dans la plupart des conditions. Elle supporte aussi sans souci les incursions sur des sections bétonnées. La protection sur l’avant-pied étant légère, on évitera juste les pierriers bien techniques par exemple, de même que les sorties dans des conditions très boueuses.

A titre d’exemple, c’est un modèle que nous avons déjà embarqué sur une rando-trail de 8 heures. Comme on apprécie également la porter pour un footing de 45 minutes. Ici aussi, son amplitude est large. Elle s’exprime cependant mieux à notre sens lors de sorties qu’on qualifiera de “moyennes”, de 60 minutes jusqu’à 2-3 heures, à notre sens.

Quelles nouveautés ?

Par rapport aux versions précédentes, l’amorti, jusqu’ici relativement dur, est plus marqué sous le talon. Cela n’est pas qu’un ressenti puisque la Sense Ride 5 est composée d’une nouvelle mouse (“ Energy”), un peu plus épaisse (+4 mm) sans que cela n’influence à la hausse le poids de la chaussure. Franchement, c’est un bon compromis entre ce confort moëlleux qu’on retrouve très souvent désormais sur des modèles aux importantes semelles intermédiaires et un minimum de réactivité, même si la Sense Ride n’a pas un ADN de compétitrice. On le répète, c’est plutôt une chaussure qui maîtrise l’art du compromis et qui vous suivra dans tous vos défis.

Niveau confort, le talon est désormais bien mieux englobé et rembourré, ce qui renforce la sensation de bien-être général quand on porte la chaussure.

Les autres nouveautés sont à chercher du côté du mesh (respirabilité, résistance, look…) et de crampons retravaillés. De petits détails.

Un amorti renforcé sous le talon et plus de confort à l'arrière de la chaussure. ©D. R.

Notre avis

Bien qu’elle partage désormais pas mal de points communs avec la Pulsar Trail chez Salomon, cette Sense Ride 5 conserve tout à fait sa place dans la large gamme de la marque d’Annecy. Même si beaucoup l’adapteront désormais comme des sneakers au quotidien, son extrême polyvalence et son prix qui reste contenu malgré une augmentation par rapport à la version 4 (130 euros, + 10 euros) peuvent lui permettre d’être, pour ceux qui ne veulent pas multiplier les coûts et les paires, l’unique chaussure à ranger dans leur armoire pour passer la saison de trail sans tracas. Elle affiche, qui plus est, une belle durabilité, tant au niveau de la semelle que du mesh.

Salomon Sense Ride 5. ©D. R.

On aime

Son gain en confort par rapport aux versions précédentes

Un ADN préservé, avec une belle polyvalence qui fait le succès de la gamme

Son look réussi et moderne, qui en fait presque une chaussure du quotidien.

On n’aime pas

Son fit serré sur les orteils, qui peut se révéler dérangeant lors de sorties longues ou par temps chaud

Un pare-pières plutôt minimaliste à l’avant de la chaussure

La fiche technique en bref