Test Hoka Tecton X 2 : l’évolution dans la “révolution” dans le monde des chaussures de trail

Nous avons eu l’occasion de tester cette dernière évolution sur près de 300 kilomètres répartis en un peu plus de 20 sorties. Des parcours généralement de type “ardennais”, majoritairement par temps sec. Deux sorties plus cassantes ont eu lieu en Corse.

Avant la course : de la curiosité et… de la légèreté

Avant d’enfiler pour la première fois ces chaussures, la curiosité et l’a priori négatif étaient les deux sentiments dominants. Après 12 ans de pratique “trail” exclusivement avec des Salomon aux pieds, s’installer dans un nouveau type de chaussons et utiliser pour la première fois (route et trail confondus) du carbone était en effet une “initiative” nous semblant à la fois déroutante et incongrue.

En mains, les Tecton X2 paraissent incroyablement légères. Tant qu’on en vient à douter d’entrée de leur solidité. Aux pieds, en statique, les premières impressions sont :

Un confort incroyable, dans le même style que pour la Salomon Ultra Glide par exemple.

Un ajustement des lacets assez rapide, alors que nous venions d’une très longue période de laçage “Quicklace”.

Un fit (largeur de la chaussure) nous paraissant excessif pour nos longs pieds fins (45.5).

Un poids plume confirmé.

Des coloris qui ne passent pas inaperçus pour la Hoka Tecton X 2 ©Hoka

Pendant la course : le confort et du répondant

Dès les premières foulées, grosse impression de confort à l’arrière, surtout pour quelqu’un qui a une pose du pied “attaque talon” instinctive comme nous. C’est même assez perturbant, notamment quand arrivent les premiers obstacles (pierres, racines…). La surface au sol de la chaussure au niveau de sa largeur donne une sensation un peu “pataude”, mais quelques ajustements de serrage de lacets arrangent l’histoire.

Il nous a fallu un peu de temps pour “comprendre” la chaussure. Normal tant les pieds étaient depuis très longtemps habitués à quelque chose de fort différent à tous niveaux (confort, nervosité, grip et drop – 8 mm pour tous nos modèles Salomon, 5 mm pour la Tecton X2). Mais assez vite, nous lui avons fait confiance, sans jamais la prendre en défaut, surtout au niveau de la stabilité (pas de cheville “croquée” par exemple).

Sur terrain “propre”, c’est un vrai bonheur au niveau de l’absorption des chocs. Et une fois la “machine” lancée, pour peu que l’on y mette de la vitesse et que l’on fasse attention à une pose de pied plus vers l’avant, “l’effet carbone/propulsion” devient perceptible. Sur route, en faux plat descendant, c’était même assez bluffant pour quelqu’un qui, comme nous, n’avait jamais chaussé de chaussures bénéficiant d’une plaque de carbone (2 ici).

Après la course : où sont les courbatures ?

Moins de courbatures de manière générale, ce qui, la soixantaine approchant, n’est que du bonheur. Par contre, à la longue, apparition de petites douleurs inflammatoires au niveau des périostes. Sans doute plus liées au changement de chaussures qu’à la chaussure testée.

Le drop de 5 mm (contre 8 mm pour nos chaussants habituels) doit également y être pour quelque chose.

Notre impression globale

Après plusieurs sorties, une fois que nous avons “compris” la Tecton X 2, nous la choisissions de manière directe par rapport aux 4 ou 5 paires disponibles à la maison. Surtout pour une question de confort pendant l’entraînement et de moindres “douleurs” après.

Nous ne l’avons jamais poussée à bout (pas de course). Juste différentes natures de terrain et allures au menu. Tout s’est bien passé.

Grip ? Très bien. Maintenant, nous n’avons pas eu l’occasion de la tester dans du pentu up/down bien boueux. Deux sorties humides ont été bien négociées (aucun souci). Mais nous éviterons d’instinct de la prendre dans du pentu très boueux. La semelle Vibram Megagrip Litebase et ses crampons de 4 mm devraient y être mis en difficulté, comme la plupart des semelles non taillées pour tracer dans la boue “profonde”, voire la neige.

La protection n’a jamais été prise en défaut, que ce soit à l‘avant du pied ou sur les côtés. Quant à la solidité, nous avons été bluffé. Après 300 kilomètres, aucune trace d’usure importante, même après deux sorties dans les cailloux corses.

Enfin, pour le type de longueur de trail, le fabricant conseille moyennes et longues distances.

Hoka Tecton X 2. ©Hoka

Les indications du fabriquant

“Repensée pour optimiser son poids, la Tecton X 2 est dotée d’une toute nouvelle tige Matryx®. Légère, respirante et naturellement hydrophobe, notre tige Matryx® très contrastée comporte une languette à soufflet pour vous protéger des débris sur les sentiers. Chaussure de trail conçue pour inspirer confiance sur des terrains variés, la Tecton X 2 est propulsée par les mêmes plaques parallèles en fibre de carbone de ses prédécesseurs et très prisées des amateurs de trail. ”

On aime

Sa légèreté

Son confort.

La matière des lacets qui n’ont jamais été pris en défaut de “délassage” non voulu.

Son efficacité sur terrain facile.

La TectonX2 accueille assez bien les semelles orthopédiques qui, dans notre cas, sont assez épaisses.

La réactivité de la chaussure à vitesse et foulée correctes

On n’aime pas

Par temps humide, on a très vite les pieds mouillés avec ce type de mesh. Une contrepartie à une excellente respirabilité

Les coloris disponibles (bon, là, c’est vraiment très subjectif. Nous n’avons jamais été “flashy”. Cela dit, un des quatre coloris proposés l’est un peu moins).

Sans nos semelles orthopédiques et un laçage fort, sans doute le pied aurait-il “voyagé” plus tant le fit nous paraît large.

La fiche technique en bref