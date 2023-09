Gestion, attitude et erreurs du débutant : cinq conseils pratiques pour réussir son semi-marathon

Alors que la saison des semi-marathons bat son plein en Belgique, avec Bruxelles ce dimanche 1er octobre mais aussi le populaire semi-marathon de Mons le dimanche 8 octobre, voici quelques conseils pratiques et astuces à ne pas négliger juste avant le départ et en cours de route.

Ne changez… rien

Cela pourra faire sourire. Mais une course, s’il s’agit d’un objectif pour vous du moins, n’est pas le lieu pour faire des expérimentations. Même par panique des derniers instants ou sur les conseils d’un ami, gardez vos bonnes vieilles habitudes et ne changez pas de plan en dernière minute. Cela vaut pour vos baskets (que vos pieds doivent connaître…) votre tenue (histoire d’éviter les frottements toujours bien désagréables…) mais également pour votre alimentation (quand allez-vous boire/manger ?) ou votre plan de course (quelle allure vais-je adopter ? quelle stratégie ?).

La nouveauté, même si elle semble attirante, risquerait de vous mener droit dans le mur avant de l’avoir franchi. Ne changez donc rien.

À lire aussi

Soyez positif

Le sport et la course à pied n’échappent pas à la règle. Une attitude positive peut vous mener (plus) loin. Plutôt que de craindre ce qui vous attend, rappelez-vous le bonheur que courir vous procure. Concentrez-vous sur le positif autour de vous (vos proches qui vous soutiennent, l’ambiance, le chemin parcouru, la chance d’être là…) plutôt que de vous focaliser sur tout ce qui pourrait entraver l’accomplissement de votre objectif et un échec potentiel.

Être positif, sans verser dans l’euphorie (voir ci-dessous), est assurément un atout de plus pour votre réussite.

Gérez votre effort de façon intelligente

On ne court pas un semi-marathon comme on court un 5 km. Inversement, on n’adopte pas la même stratégie sur un semi que sur un marathon ou un ultra trail. Au départ de votre course, vous avez exactement 21,1 km à boucler. Si possible à allure constante, voire mieux en vous offrant le luxe d’accélérer dans la seconde partie.

Évitez donc de partir trop vite. Votre entraînement (ou vos expériences passées) doit vous avoir permis de définir avant le départ l’allure maximale que vous pouvez tenir sur un effort comme le semi. Si ce n’est pas le cas, jouez la prudence plutôt que de partir vite face à l’inconnu. Si l’effort est difficile sur le plan mental et malgré votre “positive attitude”, n’hésitez pas à diviser la course en plusieurs segments, en vous fixant chaque fois le suivant comme objectif.

À lire aussi

Écoutez votre corps

Si avoir un solide mental est primordial pour aller puiser dans vos réserves et décrocher votre meilleur chrono, il ne faut pas négliger votre corps. C’est lui qui vous mènera physiquement jusqu’à la ligne d’arrivée.

À tout moment, soyez donc attentif aux signaux que celui-ci vous renvoie. Avez-vous déjà ressenti cette gêne ? Est-il temps de boire et/ou de s’alimenter ? La crampe est-elle proche ? Ou au contraire tout va bien ? Sans devenir parano et en restant positif, restez flexible dans votre approche. Si vous devez ajuster votre objectif de temps en raison des circonstances du jour, il faut pouvoir relativiser.

Retard, oublis, pieds, toilettes… évitez les erreurs du débutant

Évitez les erreurs dites du débutant. La veille d’une course, du moins si elle a lieu en matinée, vous devez faire un dernier check-up afin d’éviter la pagaille le lendemain. Cela passe par le matériel nécessaire. On pense notamment aux “accessoires”, comme les gels ou autres barres de céréales, une casquette, des lunettes ou encore un porte dossard. Ce n’est pas une fois sur place qu’il faut se rendre compte qu’on n’est pas équipé comme on l’aurait souhaité.

Vérifiez bien également l’heure du départ et le temps qu’il vous faudra pour rejoindre le lieu de retrait des dossards. Sur chaque course, on voit des coureurs qui débarquent à la dernière minute (ou parfois après celle-ci) et qui doivent sprinter jusqu’à la ligne de départ. On a vu meilleure préparation…

Derniers détails pratiques concernant les pieds et les toilettes.

Cela peut sans doute prêter à sourire, mais n’oubliez surtout pas de vous couper les ongles de pied avant de vous aligner sur une course longue distance. Dans le pire des cas, cela pourrait vous contraindre à l’abandon et vous offrir des ongles endoloris et colorés pendant plusieurs semaines.

Enfin, les files devant les toilettes, surtout du côté féminin, sont une scène habituelle sur les courses, même les plus petites. Cela témoigne de l’importance du sujet chez le coureur. Car parvenir à aller à la selle avant une course est essentiel pour éviter les soucis en cours de route. Là aussi, le conseil est simple, mais efficace. Levez-vous tôt, mangez, sans excès, des aliments qui vous sont familiers trois heures avant le départ, de quoi laisser le temps à la machine intestinale de se mettre en route et de fonctionner correctement.