Test Coros Pace 3 : elle reste le meilleur rapport qualité-prix des montres sportives connectées pour la course sur route

Même si c’est le plus petit et le moins cher (250 euros) des formats de la marque Coros face à l’Apex et la Vertix, il n’est pas question de parler ici de modèle d’entrée de gamme. Cette Pace 3 est une réussite et a tout pour satisfaire la majeure partie des pratiquants. À condition de savoir ce que vous recherchez.

À notre sens, il y a quatre limites à cette montre – mais qui sont assumées puisqu’elle se présente comme la montre Coros du segment “running” -, qui pourraient vous faire regarder ailleurs.

Il n’y a pas de cartographie. Chez Coros, il faut, au moins, opter pour l’ Apex 2 pour en bénéficier.

Elle n’a pas un look outdoor. Si vous êtes un aventurier dans l’âme et qu’il vous faut quelque chose de robuste, ce ne sont pas son petit format, ses 30 grammes et le boîtier en plastique qui vous satisferont.

Son autonomie, bien que confortable (jusqu’à 38 heures mais avec l’unique GPS, sinon une vingtaine d’heures en mode multi GNSS), peut vous accompagner très loin mais les ultra-traileurs préféreront le confort d’une montre qui peut, au minimum, en offrir le double.

Il y a peu d’options de montres connectées. Cela est lié à l’ADN de la marque Coros, qui se focalise avant tout sur la pratique sportive et son analyse.

Si ces quatre éléments ne sont pas des pré-requis indispensables à votre choix d’une montre GPS connectées, la Coros Pace 3 risque bien de vous plaire.

La recharge, avec un cable propre à Coros, s'effectue sous le boîtier, comme sur les autres modèles de la marque. ©Coros

La montre : légère, simple et efficace

Au poignet, la Coros Pace 3, dans la suite de la 2e version, se veut légère (30 grammes seulement avec le bracelet en nylon de 22 mm) et de petit gabarit (boîtier, en plastique, de 42 mm).

Il n’y a qu’une molette, qui sert à la fois à naviguer et à valider, et un bouton, pour le retour en arrière.

Son usage est très simple, même pour ceux qui sont habitués à côtoyer d’autres univers que celui de Coros. La synchronisation avec l’appli dédiée de la marque – très bien conçue – est aussi rapide et simple.

Un boitier de 42 mm et un poids de 30 grammes au total pour une montre légère et parfaite pour les plus petits poignets. ©Coros

Quoi de neuf pour la Pace 3 ?

La Coros Pace 3 n’apporte pas de révolution sur le marché des montres connectées qui semble arrivé à maturité. Mais elle s’est bonifiée en intégrant quelques fonctionnalités déjà vues sur d’autres modèles et avec une amélioration de ses hardwares.

1. Capteur cardio optique au poignet

Le capteur cardio optique au poignet a été revu. Souvent critiqué lors de nos tests, il offre une fiabilité surprenante, tant dans la vie de tous les jours qu’en activité. Sa réactivité n’est pas celle d’une ceinture cardio thoracique évidemment mais il suit, avec cohérence, l’intensité de vos efforts, avec tout au plus quelques secondes de décalage. Il permet de composer sans la ceinture thoracique, sauf lorsque l’on veut réaliser un test précis ou des intervalles courts évidemment.

2. Le suivi d’itinéraire

Apparu récemment sur la Pace 2 dans une mise à jour, le suivi d’itinéraire est intégré sur cette Pace 3. Attention, on ne parle pas de cartographie avec fond de carte mais de suivre une trace. Celle-ci peut être très facilement importée depuis l’appli Coros. Cela ne prend que quelques clics et quelques secondes. Agréable. L’appli Coros permet également désormais de réaliser sa propre trace de façon efficace et de l’importer sur sa montre dans la foulée.

Avec un écran d’1,2 pouce, la lisibilité n’est pas toujours optimale et il faut accepter de parfois chipoter avec la molette pour zoomer. Mais les indications données, notamment lorsqu’on quitte par erreur l’itinéraire, sont claires. Cela ne remplace par la carto mais pour un usage occasionnel, cela fait l’affaire.

La création d'un itinéraire sur l'application Coros est un jeu d'enfant, comme la synchronisation avec la montre. ©Coros

3. L’autonomie

L’autonomie a été améliorée, passant de 30 à 38 heures en GPS seul. C’est bien même si, dans les faits et de base, vous utilisez plutôt le mode multi GNSS, d’une grande précision mais qui vous offrira une bonne vingtaine d’heures en activité (25 heures annoncées). De notre côté, lors d’une sortie de 4h30 avec suivi d’itinéraire, nous avons “consommé” 35 % de notre autonomie. Et sans suivi d’itinéraire, une séance d’1h10 a utilisé 5 %.

4. La précision du suivi

La grande précision du suivi de l’activité en mode multi GNSS donne du sens à “l’allure d’effort”. Une donnée proposée sur la montre, qui calcule en temps réel, en fonction de la pente (ou de la descente), l’allure que vous auriez si vous étiez sur du plat. On apprécie. L’altimètre barométrique intégré offre également des données cohérentes, permettant d’afficher la pente (quasi) en temps réel sur votre montre.

La Pace 3, comme toutes les montres Coros, restent relativement sobres sur les options connectées. Elle embarque la musique et permet l’affichage des notifications. Mais pas beaucoup plus. L’analyse des données d’activités sportives et de la vie de tous les jours va un peu plus loin. Mais ce n’est pas là que la Pace 3 veut faire la différence.

La Pace 3, pour quel coureur ?

La Pace 3 est la montre d’Eliud Kipchoge. Elle se positionne clairement comme la montre sur route de Coros, que ce soit pour 5 km ou un marathon. Tous ceux et celles qui se reconnaissent dans ce segment trouveront leur bonheur avec les outils offerts, sauf si ce sont les options connectées qui vous attirent avant toute chose.

Mais, par rapport au modèle précédent, la Pace 3 se permet d’aller un peu plus loin. Avec le suivi d’itinéraire, une autonomie renforcée et plus d’activités outdoor proposées, bien des traileurs, par exemple, se contenteront largement de ce qu’elle offre, l’écart de prix avec l’Apex 2 (désormais à 400 euros) restant important.

Face à elle, se retrouvent notamment la Garmin Forerunner 255, plus chère avec un prix actuel à 349 euros, ou la Pacer Pro, moins aboutie à notre sens. La 3e version de la Pace a certes connu une augmentation de prix (+ 50 €) mais elle se positionne toujours comme le meilleur rapport qualité/prix du marché sur le segment visé.

La Coros Pace 3 se positionne comme la montre sur route de Coros, que ce soit pour 5 km ou un marathon. ©Coros

On aime

La précision du capteur optique de fréquence cardiaque au poignet. Presque plus besoin de ceinture ;

Le rapport qualité/prix (249 €) est excellent en comparaison à ce qui existe, malgré l’augmentation par rapport à la Pace 2 ;

La précision du GPS, même si elle peut être légèrement impactée lorsque vous êtes en forêt ;

L’implémentation du suivi d’itinéraire est intuitive et efficace ;

Bracelet en nylon à la fois léger, design et confortable.

On n’aime pas

Une autonomie suffisante pour l’immense majeure partie de vos activités mais qui, en suivi d’itinéraire et en mode multi GNSS double fréquence, chute à 14-15 heures ;

Peu de fonctions connectées. Le sport avant tout. Coros reste fidèle à sa ligne de conduite.

La fiche technique en bref